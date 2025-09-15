Bihar Assembly Election 2025: बिहार के इस सीट पर चलता है 'यादव-राज', अब बदलेगा खेल या दोहराएगा इतिहास

एजेंसी, अररिया। बिहार में चुनावी रण (Bihar Assembly Election 2025) शुरु हो चुका है। 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने है। ऐसे में सभी दल सीटों का गणित और इतिहास समझने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में आज आपको एक ऐसे विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे जहां भले ही पार्टी बदल जाए मगर जीत लगभग उसी प्रत्याशी की होती है जो यादव हो। यादव प्रत्याशियों का 'अभेद्य दुर्ग' कहा जाने वाला नरपतगंज विधानसभा (Narpatganj Vidhan Sabha)। आइए जानते है यहां चुनावी समीकरण...

पार्टियां बदली, मगर उम्मीदवार की जाति नहीं अररिया जिले के उत्तरी व पश्चिमी छोर पर बसे इस विधानसभा क्षेत्र में यादव वोटरों का दबदबा रहता है। बता दें कि अब तक 15 विधानसभा चुनाव में से 14 बार यादव उम्मीदवार ही विधायक चुनकर निकले है। पार्टियां बदलती रही मगर जीते हुए उम्मीदवार की जाति नहीं। बिहार की राजनीति पर गहरा असर डालने वाला इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। इसका स्थायी हल अभी तक नहीं हो पाया है।

अब चलिए समझते है कि कैसे और कब-कब यहां की राजनीति ने सबको हैरान किया है। बदलता है वोटरों का मिजाज - नरपतगंज विधानसभा सीट से कई दिग्गज अपनी किस्मत अजमा चुके हैं। माना जाता है कि हर बार यहां के वोटरों का मिजाज भी बदलता है। चुनावी संग्राम में हार-जीत का अनुमान जितना कठिन है उतना ही मुश्किल माना जाता है यहां के उम्मीदवारों का भविष्य। फिलहाल टक्कर राजद और भाजपा में - पिछले कुछ चुनाव में राजद और भाजपा की टक्कर यहां देखी गई। साल 2020 चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जय प्रकाश यादव को जनता ने चुना, वहीं 2015 में राजद के अनिल कुमार यादव को वोटरों ने लोगों की कमान सौंपी। साल 2010 का चुनाव भी बीजेपी के नाम रहा और देवयंती यादव विधायक बनीं। हालांकि तीनों बार वोट प्रतिशत में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला।