Bihar Bandh Live Update: पीएम मोदी को गाली मामले में बीजेपी का हल्ला-बोल, बिहार में सड़कों पर उतरे मंत्री, विधायक व कार्यकर्ता

एजेंसी, पटना। Bihar Band 4 September 2025 Live Updates: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने पर आज एनडीए ने बिहार बंद का आव्हान किया है। यह राजद-कांग्रेस के खिलाफ एनडीए का बड़ा भावनात्मक हमला है, जिससे बिहार की महिला मतदाताओं को एक बार फिर अपने पाले में लाने का मौका है।

दरअसल, राजद-कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए दरभंगा में स्वागत मंच लगाया गया था। इस मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई, जिसके बाद एनडीए ने इस मामले पर कांग्रेस-राजद को घेरना शुरू कर दिया है।

एनडीए का बिहार बंद सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगा। बिहार बंद की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर मंत्री, विधायक व कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। इस दौरान महिला कार्यकर्ताएं बड़ी तादाद में देखी जा रही हैं। बिहार बंद का लाइव अपडेट.... गया जी में बिहार बंद का दिख रहा असर #WATCH | Bihar | Workers of the BJP protest in Gaya Ji as NDA observes a five-hour Bihar Bandh over the derogatory remarks against PM Modi's late mother at a Mahagathbandhan event in Bihar. pic.twitter.com/oOmRhMbQwg — ANI (@ANI) September 4, 2025 बिहार में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एनडीए पांच घंटे के बिहार बंद के दौरान गया जी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर रहा है।