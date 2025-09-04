मेरी खबरें
    Bihar Bandh Live Update: पीएम मोदी को गाली मामले में बीजेपी का हल्ला-बोल, बिहार में सड़कों पर उतरे मंत्री, विधायक व कार्यकर्ता

    बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है। दरभंगा में मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दिए जाने पर एनडीए ने आज सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 08:53:53 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 08:59:28 AM (IST)
    बिहार बंद का असर शुरू। (फोटो- जागरण)

    1. दरभंगा मंच से पीएम मोदी को मां की गाली।
    2. एनडीए ने कांग्रेस-राजद के खिलाफ बड़ा हमला बोला।
    3. सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद।

    एजेंसी, पटना। Bihar Band 4 September 2025 Live Updates: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने पर आज एनडीए ने बिहार बंद का आव्हान किया है। यह राजद-कांग्रेस के खिलाफ एनडीए का बड़ा भावनात्मक हमला है, जिससे बिहार की महिला मतदाताओं को एक बार फिर अपने पाले में लाने का मौका है।

    दरअसल, राजद-कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए दरभंगा में स्वागत मंच लगाया गया था। इस मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई, जिसके बाद एनडीए ने इस मामले पर कांग्रेस-राजद को घेरना शुरू कर दिया है।

    एनडीए का बिहार बंद सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगा। बिहार बंद की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर मंत्री, विधायक व कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। इस दौरान महिला कार्यकर्ताएं बड़ी तादाद में देखी जा रही हैं।

    बिहार बंद का लाइव अपडेट....

    गया जी में बिहार बंद का दिख रहा असर

    बिहार में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एनडीए पांच घंटे के बिहार बंद के दौरान गया जी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर रहा है।

    दानापुर में एनडीए का प्रदर्शन

    एनडीए के पांच घंटे के बिहार बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने दानापुर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर टायर जलाकर राजद-कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए हैं। दानापुर में बिहार बंद का असर दिखाई दे रहा है।

