Bihar Election 2025: सीमांचल में औवेसी और प्रशांत किशोर ने मुकाबले को बनाया दिलचस्प, BJP को लगा बड़ा झटका

एजेंसी, पटना। अक्टूबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सीमांचल और कोसी क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन के बड़े नेताओं के दौरे, कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जनसुराज के प्रशांत किशोर की सक्रियता ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। हैट्रिक बनाने को बेकरार दावेदार अररिया जिले की छह विधानसभा सीटों में फिलहाल भाजपा के पास फारबिसगंज, सिकटी और नरपतगंज हैं, जबकि कांग्रेस के पास अररिया, जदयू के पास रानीगंज और राजद के पास जोकीहाट है। भाजपा के मौजूदा विधायक विजय मंडल (सिकटी) और विद्यासागर केसरी (फारबिसगंज) लगातार दो बार जीत चुके हैं।

इस बार हैट्रिक बनाने के लिए टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इसी तरह कांग्रेस के आबिदुर्रहमान (अररिया) और जदयू के अचमित ऋषिदेव (रानीगंज) भी तीसरी बार जीत का सपना देख रहे हैं। हालांकि, इन्हें विरोधी गुटों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। चुनाव से पहले भाजपा को झटका चुनाव से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। नरपतगंज के चार बार विधायक रह चुके जनार्दन यादव ने पार्टी छोड़ दी है। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अजय कुमार झा ने इस बार अररिया की बजाय नरपतगंज से टिकट की दावेदारी की है। हाल ही में नरपतगंज में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में इसको लेकर हंगामा भी हुआ। अजय झा ने कहा कि उनका घर इसी क्षेत्र में है। उन्हें टिकट मिलना चाहिए।