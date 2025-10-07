बिहार चुनाव की बजी रणभेरी... एनडीए, महागठबंधन व जनसुराज किसकी क्या है ताकत और कमजोरी, देखें यहां

एजेंसी, पटना। बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज भी तीसरी ताकत के रूप में उभरी है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने एनडीए, महागठबंधन या जनसुराज किस पर भरोसा जताया है।

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बिहार में ताल ठोंक रही एनडीए, महागठबंधन व जनसुराज की ताकत व कमजोरी क्या है। एनडीए की मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाएं, खासकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिलाओं को रोजगार सहायता और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं जनता के बीच लोकप्रिय हैं। राजद शासन से नाराज मतदाता अभी भी एनडीए के साथ हैं। एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने की घोषणा ने उम्मीद जगाई है।

एनडीए की कमजोरी एनडीए को अफसरशाही की मनमानी, मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों के प्रति आक्रोश और अधूरी घोषणाओं के कारण असंतोष भी बढ़ा है। महागठबंधन की मजबूती महागठबंधन का सबसे मजबूत पक्ष उसका मुस्लिम-यादव वोट समीकरण है, जो लगभग 30 प्रतिशत वोटों का आधार बनाता है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है। तेजस्वी यादव युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। नीतीश सरकार की कई योजनाओं का श्रेय और दलों की एकजुटता उन्हें मजबूती देती है।