बिहार चुनाव में करना है मतदान? वोटर आईडी कार्ड खो गया है, तो ऐसे करें डाउनलोड
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर आईडी कार्ड बेहद जरूरी है। जिनके पास फिजिकल कार्ड नहीं है, वे अब DigiLocker से डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार की यह सुविधा सुरक्षित और आसान है। कुछ मिनटों में मोबाइल या लैपटॉप पर डिजिटल वोटर आईडी उपलब्ध हो जाती है।
Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 02:18:49 PM (IST)
Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 02:18:49 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करें। (फाइल फोटो)
HighLights
- DigiLocker से अब वोटर आईडी डाउनलोड करना संभव।
- वेबसाइट या ऐप से करें आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया।
- मोबाइल नंबर और आधार से अकाउंट होगा लिंक।
डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होना तय है। अब वोट डालने का समय बेहद करीब है। ऐसे में हर मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है।
अब ऐसे में आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक बेहद आसान तरीका बताएंगे, जिससे वोटर आईडी कार्ड मोबाइल से चुटकियों में डाउनलोड हो जाएगा।
क्या है DigiLocker?
- DigiLocker भारत सरकार की एक सुरक्षित डिजिटल सेवा है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग करने की सुविधा देना है।
इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आरसी, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अब वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म आपके दस्तावेजों को सरकारी डेटाबेस से लिंक कर सुरक्षित रूप में स्टोर करता है।
ऐसे करें वोटर आईडी डाउनलोड
- सबसे पहले www.digilocker.gov.in वेबसाइट खोलें या DigiLocker ऐप डाउनलोड कर लें।
- Sign Up पर क्लिक कर मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरिफाई कर लें।
- इसके बाद नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर डालकर प्रोफाइल पूरी कर लें।
- लॉगिन करने के बाद Issued Documents टैब में जाएं।
- अब Election Commission of India का ऑप्शन चुनें।
- मांगी गई जानकारी नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या वोटर आईडी नंबर डालें।
- कुछ ही सेकंड में आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा।
- Download या Save to DigiLocker पर क्लिक करें। अब यह आपके अकाउंट में सुरक्षित रहेगा।
क्यों है यह सुविधा खास
यह डिजिटल वोटर आईडी वैध है। हर जगह स्वीकार्य भी है। अब मतदाता को कार्ड खोने की चिंता नहीं रहेगी। मतदान केंद्र पर भी आप यह कार्ड मोबाइल में भी दिखाते हैं, तो आपकी पहचान स्वीकार की जाएगी। यह सुविधा सुरक्षित, तेज और 100% सरकारी मान्यता प्राप्त है।