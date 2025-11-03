बिहार चुनाव में करना है मतदान? वोटर आईडी कार्ड खो गया है, तो ऐसे करें डाउनलोड

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होना तय है। अब वोट डालने का समय बेहद करीब है। ऐसे में हर मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है।

अब ऐसे में आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक बेहद आसान तरीका बताएंगे, जिससे वोटर आईडी कार्ड मोबाइल से चुटकियों में डाउनलोड हो जाएगा।

क्या है DigiLocker?