    दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजधानी दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर हुआ। बुधवार देर रात रोहिणी इलाके में हुई मुठभेड़ में बिहार के चार मोस्ट वांटेड अपराधी मार गिराए गए। मारे गए बदमाशों में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल था।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 09:24:51 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 09:25:13 AM (IST)
    दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर... बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर, 'सिग्मा गैंग' का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया
    बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हुए ढेर।

    HighLights

    1. बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हुए ढेर।
    2. गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया।
    3. पुलिस के रोकने पर फायरिंग शुरू कर दी।

    डिजिटल डेस्क। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजधानी दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर हुआ। बुधवार देर रात रोहिणी इलाके में हुई मुठभेड़ में बिहार के चार मोस्ट वांटेड अपराधी मार गिराए गए। मारे गए बदमाशों में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल था।

    जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात करीब 2:20 बजे पुलिस टीमों का चार बदमाशों से बहादुर शाह मार्ग पर सामना हुआ। पुलिस के रोकने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में चारों को गोली लग गई। सभी को तुरंत डॉ. बीएसए हॉस्पिटल, रोहिणी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।


    मारे गए अपराधियों की पहचान रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) के रूप में हुई है। इनमें रंजन, बिमलेश और मनीष सीतामढ़ी, बिहार के निवासी थे, जबकि अमन ठाकुर करावल नगर, दिल्ली का रहने वाला था।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये चारों लंबे समय से हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे। रंजन पाठक को बिहार पुलिस ने मोस्ट वांटेड सूची में रखा था और उस पर कई जिलों में केस दर्ज थे।

    दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ऑपरेशन काफी समय से प्लान किया जा रहा था। बिहार पुलिस से मिली इनपुट के आधार पर संयुक्त टीम ने इन अपराधियों का पीछा किया और अंततः बुधवार रात मुठभेड़ के दौरान इन्हें ढेर कर दिया गया।

    फिलहाल पुलिस ने इलाके को सील कर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि बदमाश दिल्ली में किसी बड़ी वारदात की साजिश तो नहीं रच रहे थे।

