दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर... बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर, 'सिग्मा गैंग' का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया

डिजिटल डेस्क। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजधानी दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर हुआ। बुधवार देर रात रोहिणी इलाके में हुई मुठभेड़ में बिहार के चार मोस्ट वांटेड अपराधी मार गिराए गए। मारे गए बदमाशों में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल था।

जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात करीब 2:20 बजे पुलिस टीमों का चार बदमाशों से बहादुर शाह मार्ग पर सामना हुआ। पुलिस के रोकने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में चारों को गोली लग गई। सभी को तुरंत डॉ. बीएसए हॉस्पिटल, रोहिणी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मारे गए अपराधियों की पहचान रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) के रूप में हुई है। इनमें रंजन, बिमलेश और मनीष सीतामढ़ी, बिहार के निवासी थे, जबकि अमन ठाकुर करावल नगर, दिल्ली का रहने वाला था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये चारों लंबे समय से हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे। रंजन पाठक को बिहार पुलिस ने मोस्ट वांटेड सूची में रखा था और उस पर कई जिलों में केस दर्ज थे।