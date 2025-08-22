बिहार में प्रेम-प्रसंग के मामले में सड़क पर हंगामा... गर्लफ्रेंड के परिवार वाले युवक को उठाकर ले जा रहे थे साथ, ऐसे बची जान

मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 11:40:28 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 11:40:28 AM (IST)
    जमुई में प्रेम-प्रसंग के मामले में हंगामा। (फोटो- जागरण)

    जमुई ब्यूरो। बिहार के जमुई में शिक्षा विभाग कार्यालय के पास बीच सड़क पर प्रेम-प्रसंग के मामले में जमकर हंगामा हुआ। गुरुवार को लड़की के परिवार वालों ने युवक को घेर लिया। वह उसको जबरन साथ में ले जाने लगे। युवक ने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

    लोगों ने तुरंत ही डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को लड़की के परिवार वालों के चंगुल से छुड़ाया। उसको अपने साथ थाने ले गए।

    पकड़कर जबरन ले जाने लगे अपने साथ

    • लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के चिन्वेरिया गांव निवासी विपिन शर्मा गुरुवार सुबह शिक्षा विभाग के पास खड़ा था। इस दौरान लड़की के परिवार वालों ने उसको देख लिया। वह उसको जबरन अपने साथ लेकर जाने लगा। खुद की जान को खतरा महसूस होने पर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया।

  • शिक्षा विभाग के कार्ड ने जानकारी दी कि युवक की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। मैंने तुरंत ही डायल 112 पर कॉल कर दिया था। कुछ समय बाद ही पुलिस मौके पर आ गई।

  • पुलिस को देखकर लड़की पक्ष भी घबरा गया। उन्होंने युवक पर लड़की को अपने पास रखने का आरोप लगाया। उधर, लड़के ने कहा कि लड़की अपने के पास है। पुलिस युवक को अपने साथ सुरक्षित लेकर चली गई।

    • पुलिस कर रही मामले की जांच

    • लक्ष्मीपुर थाना की पुलिस ने कहा कि युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस रिश्ते को लेकर दोनों पक्षों में एक-दूसरे से झगड़ा चल रहा है। इस मामले में लड़की के परिवार ने 15 दिन पहले लिखित आवेदन दिया था। लड़का-लड़की बालिग है।

    • लड़की पक्ष ने आरोप लगाया है कि लड़की को लड़के के रिश्तेदार अपने साथ लेकर गए हैं। लड़के के परिजनों ने कहा कि लड़की अपने भाई के पास है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

