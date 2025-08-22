बिहार में प्रेम-प्रसंग के मामले में सड़क पर हंगामा... गर्लफ्रेंड के परिवार वाले युवक को उठाकर ले जा रहे थे साथ, ऐसे बची जान

जमुई ब्यूरो। बिहार के जमुई में शिक्षा विभाग कार्यालय के पास बीच सड़क पर प्रेम-प्रसंग के मामले में जमकर हंगामा हुआ। गुरुवार को लड़की के परिवार वालों ने युवक को घेर लिया। वह उसको जबरन साथ में ले जाने लगे। युवक ने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।