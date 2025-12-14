मेरी खबरें
    बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

    Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने रविवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 05:24:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 05:57:46 PM (IST)
    नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

    डिजिटल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने रविवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

    बीजेपी की ओर से जारी बयान के अनुसार, "भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।"

    नितिन नबीन बिहार की राजनीति में बड़ा नाम

    नितिन नबीन बिहार की राजनीति में बड़ा नाम हैं। वर्तमान में वे बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री का पद संभाल रहे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक चुने जा चुके नितिन नबीन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। उन्होंने संगठन और सरकार, दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।


    पीएम मोदी ने दी बधाई

    नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''श्री नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वे एक युवा और कर्मठ नेता हैं, जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव और व्यावहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई।''

