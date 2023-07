नालंदा। बिहार के नालंदा में एक बच्चा 160 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है। डोमन मांझी ने पुलिस को सूचना दी कि उनका 4 साल का बेटा शुभम कुमार खेलते-खेलते बोरवेल में गिर गया।

तत्काल आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्य शुरू किया। शंभू मंडल के सर्कल अधिकारी सिल्वा ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, “हमें सूचना मिली कि एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है। हम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और बचाव दल मौके पर है। बच्चा अभी भी जीवित है, हम उसकी आवाज सुन सकते हैं।“

#WATCH | Nalanda, Bihar: "We received information that a child fell into a borewell...We are trying our best to rescue the child. NDRF & rescue team will be reaching the spot. The child is still alive, we can hear his voice...," says Silwa, Circle Officer, Shambhu Mandal. pic.twitter.com/iPgAqEWTeC

