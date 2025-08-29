PM को मां की गाली के मामले में पटना में बवाल, भाजपा ने कांग्रेस दफ्तर में की तोड़फोड़

पटना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली के मामले में बिहार की राजधानी पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। वह गेट तोड़कर पार्टी दफ्तर में घुस गए और वहां खड़े ट्रक के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई।

इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए दरभंगा पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया।

देखें ये वीडियो

#WATCH | Patna, Bihar: BJP and Congress workers clash as the former staged a protest against the latter in front of the Congress office. pic.twitter.com/p1tt2bytzD — ANI (@ANI) August 29, 2025

सीएम नीतीश कुमार ने जताई कड़ी आपत्ति

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी व उनकी मां के लिए बोले गए अपशब्दों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। यह बहुत ही अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं।