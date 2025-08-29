मेरी खबरें
    PM को मां की गाली के मामले में पटना में बवाल, भाजपा ने कांग्रेस दफ्तर में की तोड़फोड़

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 01:25:31 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 01:37:38 PM (IST)
    भाजपा कार्यकर्ताओं ने की कथित तौर पर तोड़फोड़ की घटना। (फोटो- जागरण)

    पटना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली के मामले में बिहार की राजधानी पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। वह गेट तोड़कर पार्टी दफ्तर में घुस गए और वहां खड़े ट्रक के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई।

    बिहार राहुल गांधी निकाल रहे वोट अधिकार यात्रा

    • बिहार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उनके साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष व राजद विधायक तेजस्वी यादव भी हैं। यात्रा दरभंगा पहुंची थी, जहां उनके स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं मंच लगाया था।

  • इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए दरभंगा पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया।

    • देखें ये वीडियो

    सीएम नीतीश कुमार ने जताई कड़ी आपत्ति

    बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी व उनकी मां के लिए बोले गए अपशब्दों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। यह बहुत ही अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं।

