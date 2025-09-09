Prashant Kishor ने इन छह नेताओं पर जताया भरोसा, बिहार बदलाव यात्रा के जरिए साधेंगे 243 विधानसभाएं

एजेंसी, पटना। जन सुराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर बिहार के हर तबके तक अपनी पहुंच बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। वह खुद पंचायत से पंचायत तक यात्रा के जरिए लोगों से मिल रहे हैं। अब जनसुराज पार्टी "बिहार बदलाव यात्रा" शुरुआत करने जा रही है, जो सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुरजरेगी।

यह यात्रा 10 से 25 सितंबर तक चलेगी। प्रशांत किशोर ने इस यात्रा की जिम्मेदारी अपने छह खास नेताओं को दी है। उनके नाम पार्टी के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश संयोजक सुधीर शर्मा ने कार्यक्रम बताए। उन्होंने जानकारी दी कि इस यात्रा के जरिए पूरे बिहार में लोगों तक जन सुराज की बदलाव की सोच को पहुंचाना है। बिहार के आम लोगों तक पहुंचकर संगठन को बूथ स्तर पहुंचाएंगे। स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाएंगे, जो पार्टी के लिए व्यापाक जनाधार तैयार करेगा।