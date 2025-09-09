मेरी खबरें
    Prashant Kishor ने इन छह नेताओं पर जताया भरोसा, बिहार बदलाव यात्रा के जरिए साधेंगे 243 विधानसभाएं

    जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह यात्रा 10 से 25 सितंबर तक चलेगी और 243 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। उद्देश्य है लोगों तक पार्टी की सोच पहुंचाना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 12:02:29 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 12:02:29 PM (IST)
    प्रशांत किशोर शुरू करेंगे बिहार बदलाव यात्रा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. यात्रा सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।
    2. संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का लक्ष्य।
    3. छह नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई।

    एजेंसी, पटना। जन सुराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर बिहार के हर तबके तक अपनी पहुंच बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। वह खुद पंचायत से पंचायत तक यात्रा के जरिए लोगों से मिल रहे हैं। अब जनसुराज पार्टी "बिहार बदलाव यात्रा" शुरुआत करने जा रही है, जो सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुरजरेगी।

    यह यात्रा 10 से 25 सितंबर तक चलेगी। प्रशांत किशोर ने इस यात्रा की जिम्मेदारी अपने छह खास नेताओं को दी है। उनके नाम पार्टी के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश संयोजक सुधीर शर्मा ने कार्यक्रम बताए।

    उन्होंने जानकारी दी कि इस यात्रा के जरिए पूरे बिहार में लोगों तक जन सुराज की बदलाव की सोच को पहुंचाना है। बिहार के आम लोगों तक पहुंचकर संगठन को बूथ स्तर पहुंचाएंगे। स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाएंगे, जो पार्टी के लिए व्यापाक जनाधार तैयार करेगा।

    सुधीर शर्मा ने बताया कि यात्रा बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकलेगी। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों को 12 प्रमंडलों में बांट दिया हौ। इस यात्रा की जिम्मेदारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रमंडल संयोजक व सह संयोजक, जिला चुनाव प्रभारी, विधानसभा प्रभारी व विधानसभाओं के संभावित उम्मीदवार संभालेंगे।

    इन नेताओं पर जताया भरोसा

    इस यात्रा की जिम्मेदारी चुनाव अभियान समिति के प्रदेश संयोजक सुधीर शर्मा, सह संयोजक उर्मिला कुमारी, सरवर अली, विपिन यादव, प्रीतम सिंह और नरेश मांझी को दी गई है।

