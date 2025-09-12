Bihar Politics: PM मोदी की मां पर बने AI Video से मचा हंगामा, बिहार कांग्रेस को भाजपा नेतृत्व ने लताड़ा

एजेंसी, पटना। बिहार में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी। यह विवाद थमा नहीं था कि बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां पर एक एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है।

बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति की सारी हदें पार कर दी हैं। कांग्रेस राजनीतिक बहस के स्तर को बहुत नीचे लेकर आ गई है। वह लगातार प्रधानमंत्री की मां का अपमान कर रही है। वह एक आम महिला थीं, जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं थी। उसके बाद भी कभी कांग्रेस पीएम की मां को गाली देती है व कभी अपनी घटिया राजनीति के लिए वीडियो के जरिए उनका अपमान करती है।