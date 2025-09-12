मेरी खबरें
    Bihar Politics: PM मोदी की मां पर बने AI Video से मचा हंगामा, बिहार कांग्रेस को भाजपा नेतृत्व ने लताड़ा

    बिहार कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी की मां पर एआई वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर डालने से विवाद गहरा गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीति की मर्यादा तोड़ने और प्रधानमंत्री की मां का अपमान करने का आरोप लगाया। यह मुद्दा अब सियासी टकराव का बड़ा केंद्र बन गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 12:03:19 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 12:19:45 PM (IST)
    HighLights

    1. बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां पर एआई वीडियो बनाया।
    2. वीडियो सोशल मीडिया पर डालते ही विवाद और गहराया।
    3. भाजपा बोली कांग्रेस ने राजनीति की सारी हदें पार।

    एजेंसी, पटना। बिहार में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी। यह विवाद थमा नहीं था कि बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां पर एक एआई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है।

    बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति की सारी हदें पार कर दी हैं। कांग्रेस राजनीतिक बहस के स्तर को बहुत नीचे लेकर आ गई है। वह लगातार प्रधानमंत्री की मां का अपमान कर रही है। वह एक आम महिला थीं, जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं थी। उसके बाद भी कभी कांग्रेस पीएम की मां को गाली देती है व कभी अपनी घटिया राजनीति के लिए वीडियो के जरिए उनका अपमान करती है।

    राहुल गांधी के निर्देश पर हो रहा अपमान

    भाजपा मीडिया सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को कांग्रेस–RJD के मंच से गालियां दी गईं। अब उनका वीडियो बनाकर अपमान किया जा रहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को राहुल गांधी के निर्देश पर गालियां दी जा रही हैं। यह कांग्रेस की घटिया राजनीति की पराकाष्ठा है।

    गांधी से गालियों की पार्टी बनी कांग्रेस

    बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पीएम मोदी की मां का अपमान कर रही है। यह अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, यह 'गालियों' की कांग्रेस बन गई है। यह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर हो रहा है।

