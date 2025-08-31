छपरा जिले में सो रही दो बहनों का रेता गला.. एक की मौत, दूसरी गंभीर घायल; बदमाश फरार

सारण ब्यूरो। छपरा जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के पकड़ीडीह गांव में सनसनीखेज हत्या की वारदात ने सबको चौंका दिया है। घर में सो रही दो बहनों का अज्ञात बदमाशों ने गला रेत दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। छोटी बहन की हालत बेहद गंभीर है।

मायके से छोटी बहन को लेकर आई रूबी धनंजय कुमार गुप्ता की 22 वर्षीय बेटी रूबी कुमारी रक्षाबंधन के त्योहार पर घर आई थी। यहां से वह अपने साथ 16 वर्षीय बहन निशा को भी ससुराल साथ लेकर चली गई थी। शनिवार की रात को रूबी अपने एक साल के बेटे दिव्यांशु और निशा के साथ सो रही थी। उसके ससुर मदन साह और सास माधुरी देवी बरामदे में लेटे हुए थे।

आधी रात को बदमाशों ने किया हमला ससुर मदन साह ने बताया कि रात करीब 12 बजे खून से लथपथ निशा कमरे से बाहर निकली। उसने हमें जगाकर कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो गई। हम कमरे की तरफ भागे तो रूबी खून से लथपथ बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी।

रूबी और निशा को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से उनको सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। वहां से डॉक्टरों ने पटना के लिए भेज दिया। यहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने रूबी को मृत घोषित कर दिया। बदमाश मोटरसाइकिल से फरार परिजनों ने जानकारी दी कि घर के पिछले हिस्से में आम का पेड़ है। बदमाश उसी के सहारे घर के अंदर घुसे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद ससुर मदन शाह ने तीन लोगों को भागते हुए देखा था। सभी लोग इस बात से हैरान है कि कमरे में रखे किसी भी सामान को बदमाशों ने नहीं छुआ। रूबी का बेटा दिव्यांशु भी पूरी तरह सुरक्षित है। परिवार का कहना है कि उसकी किसी के भी साथ दुश्मनी नहीं है।