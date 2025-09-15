Bihar News: पटना में दरोगा और पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का हल्ला-बोल, हाथों में झंडे लेकर उतरे युवा

वह अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। वह मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने उन्हें डाकबंगला चौराहे पर ही रोक दिया। इस प्रदर्शन पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी।

एजेंसी, पटना। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से अभ्यर्थियों के आंदोलन का गवाह बनी। सोमवार को बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतरे। उनके हाथों में तिरंगा था।

उनका कहना है कि आने वाले दिनों में आचार संहिता लागू हो सकती है, जिससे नई भर्ती की संभावना समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती में पारदर्शिता की मांग की।

उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और आंसर की उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

बिहार दरोगा भर्ती की स्थिति

हाल ही में बिहार पुलिस विभाग ने दरोगा के 28 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक चली। अभ्यर्थियों की मांग है कि बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती निकाली जाए। चर्चा है कि जल्द ही 23,600 पदों पर भर्ती की संभावनाएं बन सकती हैं। युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी से जूझ रहे राज्य में पुलिस भर्ती ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है। सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए।