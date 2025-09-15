मेरी खबरें
    Bihar News: पटना में दरोगा और पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का हल्ला-बोल, हाथों में झंडे लेकर उतरे युवा

    पटना में सोमवार को अभ्यर्थियों ने दरोगा भर्ती की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा लिए युवा मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने डाकबंगला चौराहे पर रोक दिया। अभ्यर्थियों ने भर्ती में तेजी और सिपाही परीक्षा में पारदर्शिता की मांग की। सरकार पर ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 02:36:36 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 02:36:36 PM (IST)
    बिहार की राजधानी पटना में अभ्यर्थियों का आंदोलन। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. पटना में अभ्यर्थियों ने दरोगा भर्ती की मांग उठाई।
    2. युवाओं ने तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए मार्च किया।
    3. मुख्यमंत्री आवास घेराव से पहले पुलिस ने रोक दिया।

    एजेंसी, पटना। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से अभ्यर्थियों के आंदोलन का गवाह बनी। सोमवार को बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतरे। उनके हाथों में तिरंगा था।

    वह अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। वह मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने उन्हें डाकबंगला चौराहे पर ही रोक दिया। इस प्रदर्शन पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी।

    अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें

    • प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग है कि बिहार पुलिस में दरोगा भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से इस संबंध में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

  • उनका कहना है कि आने वाले दिनों में आचार संहिता लागू हो सकती है, जिससे नई भर्ती की संभावना समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती में पारदर्शिता की मांग की।

  • उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और आंसर की उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

    • बिहार दरोगा भर्ती की स्थिति

    हाल ही में बिहार पुलिस विभाग ने दरोगा के 28 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक चली। अभ्यर्थियों की मांग है कि बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती निकाली जाए। चर्चा है कि जल्द ही 23,600 पदों पर भर्ती की संभावनाएं बन सकती हैं। युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी से जूझ रहे राज्य में पुलिस भर्ती ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है। सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए।

