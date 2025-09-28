Bihar Chunav 2025: एनडीए-महागठबंधन में टिकट विवाद, स्थानीय नेताओं की मांग से चुनावी माहौल हुआ तनावपूर्ण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025) को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे और टिकट वितरण को लेकर विवाद बढ़ गया है। रविवार को सूर्यगढ़ा के स्थानीय कार्यकर्ता सम्मेलन में यह विवाद खुले रूप में सामने आया।

सूर्यगढ़ा में हंगामा शनिवार को कमला पेट्रोल पंप के समीप राजग कार्यकर्ताओं के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में अचानक हंगामा हो गया। जदयू के वरिष्ठ स्थानीय नेता सुरेंद्र महतो ने सम्मेलन के दौरान कहा कि सूर्यगढ़ा का विकास केवल स्थानीय विधायक की मदद से संभव है और आगामी चुनाव में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाना चाहिए।