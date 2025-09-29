Bihar Chunav 2025: भाजपा ने कसी कमर, 45 सदस्यीय चुनाव समिति का किया गठन, लिस्ट जारी... कई दिग्गज बाहर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Vidhan Sabha Chunav) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने रविवार को 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इस समिति का काम चुनावी प्रचार की रणनीति तैयार कर उसे बूथ स्तर तक पहुंचाना होगा। वहीं, घोषणापत्र निर्माण के लिए अलग से 13 सदस्यीय दृष्टि पत्र समिति बनाई गई है, जिसका नेतृत्व सुरेश रूंगटा करेंगे।

क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर फोकस भाजपा ने समिति के गठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को खास प्राथमिकता दी है। पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न वर्गों और समाज के प्रतिनिधियों को शामिल कर चुनाव में व्यापक संदेश दिया जा सके। कौन-कौन समिति में शामिल हैं? इस 45 सदस्यीय टीम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद शामिल हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल और गोपाल नारायण सिंह का नाम भी सूची में है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे और राजीव प्रताप रूडी को भी समिति में शामिल किया गया है। सांसद विवेक ठाकुर, प्रदीप कुमार सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गोपालजी ठाकुर, अशोक यादव, शंभू शरण पटेल और धर्मशीला गुप्ता को भी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी समिति का हिस्सा हैं। इनके साथ मंत्री प्रेम कुमार, रेणु देवी, जनक राम, हरि सहनी और पूर्व सांसद रमा देवी का भी नाम सूची में है। इसके अलावा नए चेहरों में कृष्ण कुमार ऋषि, अनिल शर्मा (बख्तियारपुर), कृष्ण कुमार मंटू, राम नारायण मंडल, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वीरेन्द्र चौधरी, अशोक अग्रवाल, हरि मांझी, लालमोहन गुप्ता, बेबी कुमारी, शीला प्रजापति, राजेंद्र चौपाल, यूपी शर्मा, उपेंद्र प्रसाद, राम कुमार राय, विश्वमोहन कुमार और तल्लु वासकी शामिल हैं।