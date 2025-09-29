मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Chunav 2025: भाजपा ने कसी कमर, 45 सदस्यीय चुनाव समिति का किया गठन, लिस्ट जारी... कई दिग्गज बाहर

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। इस समिति में केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और नए चेहरों को जगह दी गई है। साथ ही, घोषणापत्र तैयार करने के लिए सुरेश रूंगटा की अध्यक्षता में दृष्टि पत्र समिति बनाई गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 12:39:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 12:41:57 PM (IST)
    Bihar Chunav 2025: भाजपा ने कसी कमर, 45 सदस्यीय चुनाव समिति का किया गठन, लिस्ट जारी... कई दिग्गज बाहर
    Bihar Chunav 205: भाजपा ने 45 सदस्यों की चुनाव अभियान समिति गठित की (File Photo)

    HighLights

    1. भाजपा ने बनाई 45 सदस्यीय समिति
    2. बिहार चुनाव समिति में नए चेहरे शामिल
    3. दिग्गज नेताओं को सूची से बाहर रखा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Vidhan Sabha Chunav) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने रविवार को 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इस समिति का काम चुनावी प्रचार की रणनीति तैयार कर उसे बूथ स्तर तक पहुंचाना होगा। वहीं, घोषणापत्र निर्माण के लिए अलग से 13 सदस्यीय दृष्टि पत्र समिति बनाई गई है, जिसका नेतृत्व सुरेश रूंगटा करेंगे।

    क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर फोकस

    भाजपा ने समिति के गठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को खास प्राथमिकता दी है। पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न वर्गों और समाज के प्रतिनिधियों को शामिल कर चुनाव में व्यापक संदेश दिया जा सके।

    कौन-कौन समिति में शामिल हैं?

    इस 45 सदस्यीय टीम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद शामिल हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल और गोपाल नारायण सिंह का नाम भी सूची में है।

    पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे और राजीव प्रताप रूडी को भी समिति में शामिल किया गया है। सांसद विवेक ठाकुर, प्रदीप कुमार सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गोपालजी ठाकुर, अशोक यादव, शंभू शरण पटेल और धर्मशीला गुप्ता को भी जिम्मेदारी दी गई है।

    राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी समिति का हिस्सा हैं। इनके साथ मंत्री प्रेम कुमार, रेणु देवी, जनक राम, हरि सहनी और पूर्व सांसद रमा देवी का भी नाम सूची में है।

    इसके अलावा नए चेहरों में कृष्ण कुमार ऋषि, अनिल शर्मा (बख्तियारपुर), कृष्ण कुमार मंटू, राम नारायण मंडल, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वीरेन्द्र चौधरी, अशोक अग्रवाल, हरि मांझी, लालमोहन गुप्ता, बेबी कुमारी, शीला प्रजापति, राजेंद्र चौपाल, यूपी शर्मा, उपेंद्र प्रसाद, राम कुमार राय, विश्वमोहन कुमार और तल्लु वासकी शामिल हैं।

    कई दिग्गजों के नाम बाहर

    हालांकि, इस बार भाजपा की सूची में कुछ वरिष्ठ नेताओं और पुराने दिग्गजों को जगह नहीं मिली है। इससे साफ है कि पार्टी युवाओं और नए चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

    घोषणापत्र समिति का गठन

    चुनावी रणनीति के साथ-साथ भाजपा ने घोषणापत्र पर भी काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने 13 सदस्यीय दृष्टि पत्र (घोषणापत्र) समिति का गठन किया है। इस समिति का संयोजक व्यवसायी आयोग के अध्यक्ष सुरेश रूंगटा को बनाया गया है।

    इस समिति में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, राज्यसभा सदस्य मनन मिश्र और डॉ. भीम सिंह के अलावा विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह और देवेश कुमार शामिल हैं।

    राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष अमिता भूषण राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक के अलावा अजीत चौधरी, सीता सिन्हा और सुनील राम को भी इसमें शामिल किया गया है।

    घोषणापत्र पर फोकस

    यह समिति बिहार के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घोषणापत्र तैयार करेगी। भाजपा का लक्ष्य है कि दृष्टि पत्र के माध्यम से जनता को अपनी नीतियों और योजनाओं से अवगत कराया जाए और उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि पार्टी सत्ता में आने पर विकास की नई राह बनाएगी।

    चुनावी जंग की तैयारी

    समिति गठन से साफ है कि भाजपा ने बिहार चुनाव 2025 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े नेताओं के साथ-साथ नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि वह संगठन के विस्तार और समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.