    उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, शीत लहर और घने कोहरे की चपेट में है। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में दृश्यता बेहद ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 08:05:21 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 08:05:21 AM (IST)
    दिल्ली-यूपी में गलन भरी ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी
    कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। (फाइल फोटो)

    1. पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों में हल्की से मध्यम बर्फबारी
    2. दिल्ली-एनसीआर समेत मैदानों में घना से बहुत घना कोहरा
    3. दृश्यता 50 मीटर से कम, सड़क यातायात प्रभावित

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड, शीत लहर और घने कोहरे की चपेट में है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जहां पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।


    पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड

    जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई है। IMD के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। इससे पर्यटक खुश हैं, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और अवरोध के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है। पीर पंजाल रेंज और कश्मीर घाटी में शीत लहर तेज हो गई है।

    मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीत लहर

    दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि दिन का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है।

    उड़ानें और ट्रेनें प्रभावित

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण कई उड़ानें देरी से संचालित हुईं या रद्द करनी पड़ीं। उत्तर भारत में दर्जनों ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। एयरलाइंस और रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति जांचने की सलाह दी है।

    पूर्वी भारत और ओडिशा में भी असर

    पूर्वी भारत में भी मौसम का असर दिख रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर, खुर्दा और कटक सहित कई जिलों में घने कोहरे को देखते हुए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, सड़क यात्रा में सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय करने की अपील की है।

