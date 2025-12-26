45 साल का सन्नाटा टूटा, तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का वर्चस्व खत्म, वीवी राजेश बने तिरुवनंतपुरम के मेयर

डिजिटल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया है। शुक्रवार को वीवी राजेश ने राजधानी तिरुवनंतपुरम के मेयर के रूप में शपथ ली, जो राज्य के किसी भी नगर निगम में भाजपा की पहली जीत है। इस जीत के साथ ही राजधानी के नगर निकाय पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) का पिछले 45 सालों से चला आ रहा वर्चस्व समाप्त हो गया है।

तिरुवनंतपुरम निगम के मेयर चुनाव में वीवी राजेश को कुल 51 वोट मिले। इनमें भाजपा के अपने पार्षदों के अलावा एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन भी शामिल था। प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों में एलडीएफ (LDF) के पी. शिवाजी को 29 और यूडीएफ (UDF) के के एस सबरिनाथन को 19 वोट मिले। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में भाजपा ने कुल 101 वार्डों में से 50 पर जीत दर्ज कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था।