दो कौड़ी का AAP नेता... BJP ने सौरभ भारद्वाज पर साधा निशाना, सूर्य कुमार यादव पर दिया था आपत्तिजनक बयान

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में धूल चटा दी। उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत की पाकिस्तान पर जीत बहुत जरूरी थी। दरअसल, यह मैच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक के बीच बड़ी तल्खी के बाद हो रहा था। ऐसे में देश में एक वर्ग पाकिस्तान से खेलना का विरोध भी कर रहा था।
आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने मैच का विरोध करते-करते भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी औकात है, तो अपनी मैच फीस आतंकी हमले में मारे गए पीड़ितों की विधवाओं को दे दो। हम भी मान जाएंगे कि तुम्हने ये अवॉर्ड सेना के नाम किया है।
The two-penny AAP MLA, clown of Arvind Kejriwal, had the audacity to challenge Team India’s captain to donate his match fee to the Armed Forces in support of the Pahalgam terror attack victims.
उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब सीरीज जीतने के बाद भाजपा ने तल्ख टिप्पणी की है। भाजपा की मीडिया सेल के प्रभारी अमित माल्वीय ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल के मसखरे, दो कौड़ी के आप पूर्व विधायक ने टीम इंडिया के कप्तान को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों की मदद के लिए अपनी मैच फीस सशस्त्र बलों को दान करने की चुनौती देने की हिम्मत की। हमारे कप्तान ने शानदार अंदाज में जवाब दिया।