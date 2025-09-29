दो कौड़ी का AAP नेता... BJP ने सौरभ भारद्वाज पर साधा निशाना, सूर्य कुमार यादव पर दिया था आपत्तिजनक बयान

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में धूल चटा दी। उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत की पाकिस्तान पर जीत बहुत जरूरी थी। दरअसल, यह मैच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक के बीच बड़ी तल्खी के बाद हो रहा था। ऐसे में देश में एक वर्ग पाकिस्तान से खेलना का विरोध भी कर रहा था।

आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने मैच का विरोध करते-करते भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी औकात है, तो अपनी मैच फीस आतंकी हमले में मारे गए पीड़ितों की विधवाओं को दे दो। हम भी मान जाएंगे कि तुम्हने ये अवॉर्ड सेना के नाम किया है।