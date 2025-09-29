मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दो कौड़ी का AAP नेता... BJP ने सौरभ भारद्वाज पर साधा निशाना, सूर्य कुमार यादव पर दिया था आपत्तिजनक बयान

    एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने कप्तान सूर्यकुमार यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके जवाब में भाजपा नेता अमित मालवीय ने उन्हें करारा जवाब दिया और भारतीय कप्तान की प्रतिक्रिया को शानदार बताया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 11:07:26 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 11:07:26 AM (IST)
    दो कौड़ी का AAP नेता... BJP ने सौरभ भारद्वाज पर साधा निशाना, सूर्य कुमार यादव पर दिया था आपत्तिजनक बयान
    भारत की जीत के बाद भाजपा ने सौरभ भारद्वाज पर किया हमला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जीत के बाद देशभर में जश्न और खुशी का माहौल।
    2. AAP के पूर्व विधायक ने कप्तान यादव पर टिप्पणी।
    3. भाजपा नेता अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में धूल चटा दी। उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत की पाकिस्तान पर जीत बहुत जरूरी थी। दरअसल, यह मैच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक के बीच बड़ी तल्खी के बाद हो रहा था। ऐसे में देश में एक वर्ग पाकिस्तान से खेलना का विरोध भी कर रहा था।

    आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने मैच का विरोध करते-करते भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी औकात है, तो अपनी मैच फीस आतंकी हमले में मारे गए पीड़ितों की विधवाओं को दे दो। हम भी मान जाएंगे कि तुम्हने ये अवॉर्ड सेना के नाम किया है।

    भाजपा का तीखा हमला...

    उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब सीरीज जीतने के बाद भाजपा ने तल्ख टिप्पणी की है। भाजपा की मीडिया सेल के प्रभारी अमित माल्वीय ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल के मसखरे, दो कौड़ी के आप पूर्व विधायक ने टीम इंडिया के कप्तान को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों की मदद के लिए अपनी मैच फीस सशस्त्र बलों को दान करने की चुनौती देने की हिम्मत की। हमारे कप्तान ने शानदार अंदाज में जवाब दिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.