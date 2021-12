West Bengal : हल्दिया के इंडियन ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका, 3 की मौत, 44 से ज्यादा घायल

West Bengal : पश्चिम बंगाल के हल्दिया में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गये। घायलों को कोलकाता शिफ्ट किया गया है। ब्लास्ट के बाद रिफाइनरी में भीषण आग भी लग गई थी, लेकिन इस पर अब काबू पा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक धमाका दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जिसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई। हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 44 कर्मचारी झुलस गए हैं। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

West Bengal | 3 people died, over 30 persons were injured in a fire incident at IOCL refinery in Haldia today. The injured have been shifted to Kolkata: SK Ajgar Ali, Chairman-In-Council, Haldia Municipality pic.twitter.com/W9qge0c0Ub

सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार घायलों के इलाज और जल्द रिकवरी में पूरी मदद करेगी।

West Bengal CM Mamata Banerjee 'deeply anguished' by the fire incident at IOC, Haldia "...Those injured are being brought to Kolkata through a green corridor. GoWB will extend all assistance to ensure their speedy recovery," CM says. pic.twitter.com/pErzOoRHNX — ANI (@ANI) December 21, 2021

गंभीर रूप से घायल 37 लोगों को आनन-फानन में कोलकाता शिफ्ट किया गया, जिनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। धमाके वाले जगह को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। वैसे अब तक इस ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं चल सका है।

