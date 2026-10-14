फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने दबाया 'हाईजैक कोड'

डिजिटल डेस्क, जयपुर। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट (AI2030) को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए बोइंग 787-9 विमान का रूट तुरंत डायवर्ट किया गया और बुधवार सुबह जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

फिलहाल विमान को आइसोलेशन बे (Isolation Bay) में ले जाया गया है, जहां सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसकी गहन जांच की जा रही है। पायलट ने दबाया हाईजैक अलर्ट कोड समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जब विमान मुंबई फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन (FIR) से गुजर रहा था, तब पायलट ने 'स्क्वाक कोड 7500' (Squawk code 7500) दबाया था। एविएशन में यह कोड हाईजैकिंग या किसी गैर-कानूनी दखल का संकेत देता है।