कुवैत से हैदराबाद आ रही फ्लाइट को मानव बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग
कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके चलते फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिग करानी पड़ी।
Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 09:18:09 AM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 09:18:09 AM (IST)
HighLights
- कुवैत से हैदराबाद आ रही थी फ्लाइट।
- फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी।
- मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग।
डिजिटल डेस्क। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके चलते फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिग करानी पड़ी। धमकी के बाद विमान में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल, विमान में सुरक्षा की जांच चल रही है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।