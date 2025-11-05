मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में 22 बार किया मतदान', राहुल गांधी की H-Files पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब

    Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटों में हेराफेरी को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चुराए गए। कांग्रेस के इन आरोपों पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 03:54:54 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 03:54:54 PM (IST)
    'ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में 22 बार किया मतदान', राहुल गांधी की H-Files पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब

    डिजिटल डेस्क। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटों में हेराफेरी को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में धांधली हुई है। कांग्रेस सांसद ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बड़ा आरोप लगाया।

    कांग्रेस सांसद ने कहा कि हरियाणा में 5.21 लाख नकली मतदाताओं, 93,174 अवैध मतदाताओं और 19.26 लाख थोक मतदाताओं के जरिए 25 लाख वोट चुराए गए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेजेंटेशन दिखाई। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। उस मॉडल की तस्वीर को भी राहुल गांधी ने सभी के सामने रखा।


    कांग्रेस ने इस खुलासे को H-Files का नाम दिया

    कांग्रेस की ओर से इस खुलासे को H-Files का नाम दिया गया है। कांग्रेस के इस आरोप पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है। आयोग ने हरियाणा चुनाव में वोटों में हेराफेरी के दावे को निराधार बताया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, चुनाव आयोग के एक सूत्र ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी का वोटों में हेराफेरी का आरोप निराधार है।

    कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई- चुनाव आयोग

    चुनाव आयोग ने कांग्रेस से पूछा कि वोटर लिस्ट में इन कथित गड़बड़ियों पर कांग्रेस ने एक भी औपचारिक आपत्ति या अपील दर्ज क्यों नहीं की थी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि बूथ-स्तरीय एजेंट, या बीएलए, राजनीतिक दलों की ओर से मतदान की निगरानी और किसी भी तरह की अनियमितता को चिह्नित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.