'ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में 22 बार किया मतदान', राहुल गांधी की H-Files पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब

डिजिटल डेस्क। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटों में हेराफेरी को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में धांधली हुई है। कांग्रेस सांसद ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बड़ा आरोप लगाया।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि हरियाणा में 5.21 लाख नकली मतदाताओं, 93,174 अवैध मतदाताओं और 19.26 लाख थोक मतदाताओं के जरिए 25 लाख वोट चुराए गए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेजेंटेशन दिखाई। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। उस मॉडल की तस्वीर को भी राहुल गांधी ने सभी के सामने रखा।