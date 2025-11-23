मां का दूध खतरनाक... बच्चों को हो सकता है कैंसर, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क। बिहार में हाल ही में हुई एक अहम स्टडी ने सभी को चौंका दिया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि राज्य के कई जिलों में दूध पिलाने वाली महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम (U-238) मौजूद है। इस खोज ने बच्चों की सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

AIIMS दिल्ली के डॉ. अशोक शर्मा, जो इस स्टडी के को-ऑथर हैं, ने बताया कि 40 महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क को जांचा गया और सभी सैंपल में यूरेनियम मिला। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुल मिलाकर यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कम रही और डॉक्टरों का मानना है कि इसका गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव होने की संभावना कम है। फिर भी, 70% बच्चों में ‘नॉन-कार्सिनोजेनिक हेल्थ रिस्क’ का संकेत दिखा।

कहां सबसे ज्यादा मिला यूरेनियम? शोध में सामने आया कि सबसे अधिक औसत प्रदूषण खगड़िया में पाया गया सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्तर की यूरेनियम मात्रा कटिहार में देखी गई

यूरेनियम के संपर्क में आने से बच्चों में किडनी का विकास, दिमागी विकास, IQ और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने का खतरा रहता है। फिर भी ब्रेस्टफीडिंग बंद नहीं करने की सलाह डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि ब्रेस्ट मिल्क में पाया गया यूरेनियम आमतौर पर बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि शरीर इसे ज्यादातर यूरिन से बाहर निकाल देता है। इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि ब्रेस्टफीडिंग जारी रखें जब तक कोई डॉक्टर अलग सलाह न दे, इसे रोकना नहीं चाहिए। स्टडी में यह भी बताया गया कि बच्चों के शरीर में यूरेनियम को बाहर निकालने की क्षमता कम होती है, इसलिए वे अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। 40 महिलाओं के सैंपल पर आधारित स्टडी यह रिसर्च बिहार के विभिन्न जिलों से चुनी गई 40 महिलाओं पर की गई थी। सभी सैंपल में यूरेनियम की मौजूदगी ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह जांच अन्य राज्यों में भी की जाएगी, ताकि हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स की वास्तविक स्थिति समझी जा सके।