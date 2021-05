नई दिल्ली। Buddha Purnima 2021। आज पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बु्द्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वर्चुअल वैश्विक समारोह को भी संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में महात्मा बुद्ध के संदेश हमें राह दिखा सकते हैं। मानव सेवा और प्रेम भगवान बुद्ध का प्रमुख संदेश था। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस संकटग्रस्त समय में हम सब मिलकर इस मुसीबत से लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि इस वर्चुअल समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर कई कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जाते हैं लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार यह आयोजन वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब पहले की तुलना में हमें महामारी को लेकर बेहतर समझ है, जो हमारी रणनीति को मजबूत करती है। हमारे पास वैक्सीन है, जो जान बचाने और महामारी को हराने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने COVID19 वैक्सीन पर काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स,डॉक्टरों,नर्सों को एक बार फिर सलाम करता हूं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उनके परिजनों के प्रति शोक व्यक्त करता हूं।

We now have a better understanding of pandemic which strengthens our strategy to fight. We have the vaccine which is important to save lives and defeat the pandemic. India is proud of our scientists who have worked on the #COVID19 vaccines: PM Modi pic.twitter.com/7JXxliP7fB

