पति के शक से हैं परेशान, क्या यह बनेगा तलाक का आधार, महिलाएं जानें क्या कहता है कानून

डिजिटल डेस्क। भारत में तलाक के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई बार इनकी वजह आपसी मतभेद या किसी एक साथी का अफेयर होता है, लेकिन हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने वैवाहिक रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।