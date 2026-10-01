चाकुओं से हमला होने पर भी नहीं डिगे कैप्टन स्मित, बचाईं 174 जिंदगियां; PM मोदी-नेतन्याहू और ट्रंप ने की बहादुरी की तारीफ

डिजिटल डेस्क। आसमान में 34 हजार फीट की ऊंचाई पर मौत से लड़कर 174 लोगों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी की दुनियाभर में चर्चा हो रही है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन स्मित के साहस को सलाम करते हुए उन्हें 'सच्चा हीरो' बताया है।

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में एक खौफनाक साजिश को नाकाम कर कैप्टन स्मित ने सैकड़ों जानें बचाईं। 9/11 जैसी एक बड़ी आतंकी त्रासदी को भी टाल दिया।

पीएम मोदी ने कहा- 'भारत को कैप्टन मछार पर गर्व है'