चित्तौड़गढ़ में टैंकर से टकराकर 15 फीट गहरे गड्ढे में काम कर रहे मजदूरों पर गिरी कार, तीन की मौत, 10 घायल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला सहित तीन निर्माण श्रमिकों की जान चली गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे-27 (चित्तौड़गढ़-कोटा मार्ग) पर मेनाल क्षेत्र के पास उस वक्त हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी।

बेगूं के डीएसपी अंकित कुड़ी के अनुसार, मेनाल से जोगणिया माता मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर था। इसी दौरान चित्तौड़गढ़ की तरफ से कोटा जा रही एक तेज रफ्तार कार पहले सड़क किनारे खड़े पानी के टैंकर से टकराई और फिर सीधे गड्ढे में जा समाई।

उस वक्त गड्ढे के भीतर सात मजदूर काम कर रहे थे। अचानक गिरी कार की चपेट में आने से तीन मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की शिनाख्त भीलवाड़ा निवासी बिहारी (45), मांडलगढ़ निवासी सावता (50) और गंगराड़ निवासी प्रेम बाई (40) के तौर पर हुई है।

तीन की स्थिति नाजुक, केस दर्ज

इस दुर्घटना में गड्ढे में मौजूद 4 अन्य मजदूर और कार में बैठे 6 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से तीन गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों के ड्राइवरों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।