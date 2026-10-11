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अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके सहित प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है।

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sun, 11 Oct 2026 09:26:09 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Oct 2026 09:26:09 AM (IST)
अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार
अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ केस दर्ज

HighLights

  1. CJP नेताओं पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन
  2. अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ केस दर्ज
  3. तीनों पर BNS की धाराओं में केस दर्ज किया गया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके, पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए तीनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के तीनों प्रमुख नेताओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की है।

पुलिस ने तीनों नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126 और धारा 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हवाई अड्डे और अन्य स्थानों से हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने तीनों नेताओं को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है।


दिल्ली कैंट कोर्ट में पेशी और जेल जाने के आसार

दिल्ली पुलिस दोपहर के बाद तीनों नेताओं को दिल्ली कैंट स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) की अदालत में पेश करेगी। कानूनी विशेषज्ञों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, अदालत में पेशी के दौरान नेताओं के आचरण (Conduct) और स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कोर्ट के रुख को देखते हुए तीनों नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है।