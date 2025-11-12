Delhi Blast: पहली बार सामने आया दिल्ली ब्लास्ट का CCTV फुटेज, सिग्नल पर हर तरफ छा गया आग और धुआं

डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम को लाल किले के पास चलती कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 घायल हो गए। इस हमले के बाद अब पहली बार इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में धमाके का दिल दहलाने वाला मंजर कैद हुआ है।

लाल किले चौराहे पर लगे एक निगरानी कैमरे में यह धमाका रिकॉर्ड हो गया। सोमवार शाम 6:52 बजे हुए इस विस्फोट में सिग्नल पर लगे कैमरे धमाके के साथ ही टूट गए। इस वीडियो के देखकर हर किसी की रूह कांप गई।

धमाके की चपेट में आए कई वाहन पुलिस ने बताया कि यह सीसीटीवी फुटेज विस्फोट होने से सिर्फ एक मिनट पहले की है। सोमवार शाम को जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ, वहां 6:52 बजे काफी ट्रैफिक देखा गया। इसके अगले ही मिनट पर तेज धमाका हो गया, जिसकी चपेट में कई वाहन आए। जांच एजेंसियों के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले के तार तार फरीदाबाद से जुड़ने के बाद अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से जुड़े स्थानों से करीब 2923 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं। सोमवार को धमाके बाद मंगलवार को दिल्ली और फरीदाबाद पुलिस की छह टीमें जांच के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचीं। टीमें सुबह 10 बजे अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में दाखिल हुईं और लगभग पांच घंटे तक तलाशी ली।