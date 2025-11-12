मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Delhi Blast: पहली बार सामने आया दिल्ली ब्लास्ट का CCTV फुटेज, सिग्नल पर हर तरफ छा गया आग और धुआं

    Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए सोमवार की शाम को हुए शक्तिशाली विस्फोट को कैद करने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस धमाके से सिग्नल पर लगे कैमरे तक टूट गए। सीसीटीवी फुटेज को देखकर हर किसी की रूह कांप गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 02:03:12 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 02:03:12 PM (IST)
    Delhi Blast: पहली बार सामने आया दिल्ली ब्लास्ट का CCTV फुटेज, सिग्नल पर हर तरफ छा गया आग और धुआं
    पहली बार सामने आया दिल्ली ब्लास्ट का CCTV फुटेज

    डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम को लाल किले के पास चलती कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 घायल हो गए। इस हमले के बाद अब पहली बार इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में धमाके का दिल दहलाने वाला मंजर कैद हुआ है।

    लाल किले चौराहे पर लगे एक निगरानी कैमरे में यह धमाका रिकॉर्ड हो गया। सोमवार शाम 6:52 बजे हुए इस विस्फोट में सिग्नल पर लगे कैमरे धमाके के साथ ही टूट गए। इस वीडियो के देखकर हर किसी की रूह कांप गई।


    धमाके की चपेट में आए कई वाहन

    पुलिस ने बताया कि यह सीसीटीवी फुटेज विस्फोट होने से सिर्फ एक मिनट पहले की है। सोमवार शाम को जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ, वहां 6:52 बजे काफी ट्रैफिक देखा गया। इसके अगले ही मिनट पर तेज धमाका हो गया, जिसकी चपेट में कई वाहन आए।

    जांच एजेंसियों के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी

    इस पूरे मामले के तार तार फरीदाबाद से जुड़ने के बाद अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से जुड़े स्थानों से करीब 2923 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं। सोमवार को धमाके बाद मंगलवार को दिल्ली और फरीदाबाद पुलिस की छह टीमें जांच के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचीं। टीमें सुबह 10 बजे अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में दाखिल हुईं और लगभग पांच घंटे तक तलाशी ली।

    यूनिवर्सिटी में लगभग 50 लोगों से पूछताछ

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, यूनिवर्सिटी परिसर में लगभग 50 लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें सात डॉक्टर, पांच छात्र और एक युवती शामिल हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि ये सभी लोग डॉ. मुजम्मिल के संपर्क में थे और एक-दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होते थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.