उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर टकराईं 2 लोको ट्रेनें, भीषण हादसे में 100 लोग घायल; 2 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क: उत्तराखंड के चमौली जिले में (Chamoli tunnel accident) मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। अलकनंदा नदी पर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरर्पोरेशन THDC की निर्माणाधीन परियोजना साइट पर यह हादसा हुआ है। निर्माणाधीन सुरंग में कर्मचारियों को लाने ले जाने वाली दो ट्रालियां (लोको ट्रेन) आपस में टकार गईं। इस दुर्घटना में 100 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है।

जानकारी के अनुसार, टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजक्ट(Vishnugad Pipalkoti project) की साइट पर यह एक्सीडेंट हो गया। मंगलवार रात सुरंग में दो ट्रालियां आपस में टकरा गईं, इन ट्रॉलियों में 110 इंजीनियर, कर्मचारी और श्रमिक सवार थे, सभी काम खत्म करके लौट रहे थे। इसमें से 100 सवार घायल हो गए हैं।

2 की हालत गंभीर इनमें से 42 घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर और 17 लोगों के विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं 2 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जारी है। घायलों में ज्यादातर लोग बिहार, झारखंड और ओडिशा राज्य के बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ट्राली का ब्रेक फेल हो जाना बताया जा रहा है। पिछले 10 सालों से चल रहा सुरंग का काम बता दें कि टीएचडीपी अलकनंदा नदी पर 448 मेगावाट की विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (hydroelectric project) का निर्माण कर रहा है। इसके लिए कंपनी पीपलकोटी के हाट गांव से हेलंग तक 13. 5 किमी की सुरंग बना रही है। इसमें से करीब 7 किलोमीटर का सुरंग बन भी चुका है। यह निर्माण कार्य पिछले 10 सालों से जारी है।