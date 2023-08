Chandrayaan-3: प्रज्ञान रोवर ने किया बड़ा कमाल,चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर सहित कई पदार्थ के सबूत मिले

Chandrayaan-3: रोवर पर लगा लेजर आधारित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर की पुष्टि की है।

Chandrayaan-3 Mission:

In-situ scientific experiments continue .....

Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL

— ISRO (@isro) August 29, 2023

गड्ढा आया को प्रज्ञान ने बदला रास्ता

इसरो ने रोवर प्रज्ञान के चांद पर चहलकदमी के दौरान रास्ते में गड्ढा मिलने के लौटने की तस्वीर जारी की है। इसरो ने बताया कि 27 अगस्त को रोवर 3 मीटर आगे बढ़ा तो वहां उसे 4 मीटर व्यास वाला गड्ढा मिला। स्पेस एजेंसी ने बताया कि रोवर सुरक्षित है और नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

2 सितंबर को आदित्य एल1 की लॉन्चिंग

चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो सूरज के अध्ययन के लिए मिशन लॉन्च करेगा। इसरो ने सोमवार को बताया कि देश की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य एल1 को 2 सितबंर को 11.50 बजे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। आदित्य एल1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है।