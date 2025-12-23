Kisan Diwas 2025: मंत्री थे चौधरी चरण सिंह…फिर भी पत्नी के हिस्से आई फटी धोती

मनोज दुबे, नईदुनिया। साल 1966। उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में एक नाम गूंजता था, चौधरी चरण सिंह। वह वन मंत्री थे। सत्ता, सम्मान और सुविधाएं सब उनके पास थीं। लेकिन उनके घर की सुबहें उतनी ही सादी थीं, जितनी किसी किसान के घर की।

एक दिन उनकी बड़ी बेटी सत्यवती, आगरा से बच्चों को लेकर लखनऊ आईं। सुबह का वक्त था। पिता-बेटी आपस में हालचाल पूछ रहे थे। बातचीत के दौरान सहज सी बात निकली कि सत्यवती वन विभाग की जीप से आई थीं।

सरकारी गाड़ी के निजी इस्तेमाल का किराया कितना बनता है उन्होंने पेट्रोल का पैसा दे दिया था, पर यह सुनते ही चौधरी साहब के चेहरे की मुस्कान गंभीरता में बदल गई। उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव तिलक राम शर्मा को बुलाया। आवाज में कोई ऊंच-नीच नहीं थी, बस सिद्धांत था। उन्होंने निजी सचिव से कहा, पता लगाइए, सरकारी गाड़ी के निजी इस्तेमाल का किराया कितना बनता है। पूरा हिसाब निकालिए और मेरी तरफ से जमा कर दीजिए। दोपहर तक यह काम हो जाना चाहिए। उनके लिए ईमानदारी कोई भाषण नहीं थी, रोज का अभ्यास थी यह किस्सा बाद में तिलक राम शर्मा ने अपनी किताब ‘My Days with Chaudhary Charan Singh’ में दर्ज किया। लेकिन इस कठोर ईमानदारी की सबसे बड़ी कीमत कोई और चुकाता था। और वह थीं उनकी पत्नी, गायत्री देवी। सरकारी फोन से निजी बात नहीं होती। निजी काम के लिए सरकारी गाड़ी नहीं चलती।