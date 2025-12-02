मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Chennai में सुबह-सुबह सुरंग में फंसी मेट्रो, यात्रियों को ट्रैक पर चलना पड़ा; देखें Video

    चेन्नई मेट्रो की ब्लू लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन सुरंग में रुक गई। यात्रियों को लगभग 10 मिनट अंदर फंसे रहने के बाद पैदल ही सुरंग से निकालना पड़ा। घटना MG रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जिससे लोगों में घबराहट और परेशानी बढ़ गई।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 12:25:56 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 12:32:10 PM (IST)
    Chennai में सुबह-सुबह सुरंग में फंसी मेट्रो, यात्रियों को ट्रैक पर चलना पड़ा; देखें Video
    चेन्नई मेट्रो में खराबी के चलते यात्री घबराए। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. ब्लू लाइन मेट्रो सुरंग में अचानक तकनीकी खराबी से रुकी।
    2. यात्रियों को अंधेरे में दस मिनट तक फंसे रहे।
    3. घबराहट बढ़ी, सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला।

    एजेंसी, चेन्नई। चेन्नई मेट्रो में मंगलवार की सुबह तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल, मेट्रो बीच सुरंग में खराब हो गई, जिसके चलते लोगों को मेट्रो से निकलकर पैदल ही सुरंग पार करनी पड़ी। मामला ब्लू लाइन पर पुरात्ची थलाइवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो के पास का है।

    यात्रियों ने जानकारी दी कि मेट्रो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए विम्को नगर की ओर निकली थी, तभी वहां लाइट चली गई। मेट्रो अंडरग्राउड टनल में रुक गई, जिससे यात्रियों को घबराहट शुरू हो गई। वहां वह 10 मिनट तक फंसे रहे।


    यहां देखें वीडियो

    अनाउंसमेंट के बाद मेट्रो से निकले यात्री

    10 मिनट तक मेट्रो के अंदर रहकर लोगों में घबराहट शुरू हो गई थी। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि मेट्रो आगे नहीं बढ़ेगी, जिससे यात्री पैदल ही वॉकवे से होते हुए हाईकोर्ट स्टेशन तक पहुंचे। टेक्निकल टीम लोगों की मदद के लिए मौके पर पहुंच गई।

    CMRL ने बताया कि ब्लू और ग्रीन लाइन की मेट्रो सेवाएं अब सामान्य रूप से चल रही हैं। तकनीकी खराबी के कारण की जांच के लिए इंटरनल असेसमेंट शुरू किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.