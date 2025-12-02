सुरंग में फंसी चेन्नई मेट्रो ट्रेन, यात्रियों को पैदल जाने को होना पड़ा मजबूर; सामने आया VIDEO

डिजिटल डेस्क। चेन्नई मेट्रो की ब्लू लाइन पर मंगलवार सुबह बड़ी तकनीकी खराबी देखने को मिली। एक मेट्रो ट्रेन अचानक सुरंग में ही रुक गई, जिसके बाद यात्री दहशत में आ गए। यह घटना पुरात्ची थलाइवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के पास हुई।

ट्रेन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विम्को नगर जा रही थी, तभी कुछ पल के लिए लाइट चली गई और मेट्रो करीब 500 मीटर पहले ही अंडरग्राउंड टनल में फंस गई। यात्री करीब 10 मिनट तक ट्रेन के अंदर ही अटके रहे और स्थिति समझने की कोशिश करते रहे।

VIDEO | A Chennai Metro train came to an abrupt halt likely due to power failure inside the tunnel between Central and High Court stations, leaving passengers stranded inside. More details are awaited. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/W5qHtKm8u8 — Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2025

इसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट किया गया कि तकनीकी दिक्कत के कारण ट्रेन आगे नहीं चल सकेगी। यात्रियों को टनल के अंदर बने वॉकवे के रास्ते सबसे नजदीकी स्टेशन हाईकोर्ट मेट्रो तक पैदल ले जाया गया। चेन्नई मेट्रो रेल के कर्मचारी और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई।

तकनीकी खराबी से रुकी सर्विस

Service Update: Metro train services between Airport and Wimco Nagar Depot on Blue Line have resumed normal Operation. Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central Metro to St. Thomas Mount on the Green Line are also running as per the Normal Schedule. We Regret the… — Chennai Metro Rail (@cmrlofficial) December 2, 2025

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) ने बताया कि खराबी तकनीकी वजहों से हुई थी, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। आधे घंटे तक ब्लू लाइन की सेवाएं बाधित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।