    सुरंग में फंसी चेन्नई मेट्रो ट्रेन, यात्रियों को पैदल जाने को होना पड़ा मजबूर; सामने आया VIDEO

    चेन्नई मेट्रो की ब्लू लाइन पर मंगलवार सुबह बड़ी तकनीकी खराबी देखने को मिली। एक मेट्रो ट्रेन अचानक सुरंग में ही रुक गई, जिसके बाद यात्री दहशत में आ गए। यह घटना पुरात्ची थलाइवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के पास हुई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 10:54:39 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 10:54:39 AM (IST)
    HighLights

    1. सुरंग में जाकर फंस गई चेन्नई मेट्रो ट्रेन।
    2. यात्रियों को पैदल जाने को होना पड़ा मजबूर।
    3. तकनीकी खराबी से रुकी सर्विस।

    डिजिटल डेस्क। चेन्नई मेट्रो की ब्लू लाइन पर मंगलवार सुबह बड़ी तकनीकी खराबी देखने को मिली। एक मेट्रो ट्रेन अचानक सुरंग में ही रुक गई, जिसके बाद यात्री दहशत में आ गए। यह घटना पुरात्ची थलाइवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के पास हुई।

    ट्रेन चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विम्को नगर जा रही थी, तभी कुछ पल के लिए लाइट चली गई और मेट्रो करीब 500 मीटर पहले ही अंडरग्राउंड टनल में फंस गई। यात्री करीब 10 मिनट तक ट्रेन के अंदर ही अटके रहे और स्थिति समझने की कोशिश करते रहे।


    इसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट किया गया कि तकनीकी दिक्कत के कारण ट्रेन आगे नहीं चल सकेगी। यात्रियों को टनल के अंदर बने वॉकवे के रास्ते सबसे नजदीकी स्टेशन हाईकोर्ट मेट्रो तक पैदल ले जाया गया। चेन्नई मेट्रो रेल के कर्मचारी और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई।

    तकनीकी खराबी से रुकी सर्विस

    चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) ने बताया कि खराबी तकनीकी वजहों से हुई थी, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। आधे घंटे तक ब्लू लाइन की सेवाएं बाधित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

    CMRL ने बयान जारी कर कहा कि ब्लू लाइन पर एयरपोर्ट से विम्को नगर डिपो तक की सेवाएं अब सामान्य रूप से चल रही हैं। ग्रीन लाइन पर भी सभी ट्रेनें शेड्यूल के अनुसार ऑपरेट हो रही हैं। इसके साथ ही, इस घटना की विस्तृत जांच और भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो, इसके लिए इंटरनल असेसमेंट शुरू कर दिया गया है।

    वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी यह घटना बड़ी चर्चा में है।

