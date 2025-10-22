छठ पर घर जाने वालों की बढ़ी दिक्कतें, ट्रेन और बसों में सीटें फुल, यहां देखें आरक्षण की जानकारी

डिजिटल डेस्क,नईदुनिया। छठ पर्व को लेकर यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ट्रेनों और बसों में सभी सीटें भर चुकी हैं और यह स्थिति त्योहार से पहले और बाद तक बनी रहेगी। रांची रेल मंडल की ओर से 18 स्पेशल ट्रेनें चलाने और कुछ गाड़ियों में अतिरिक्त कोच जोड़ने के बावजूद यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें और बसें पूरी तरह फुल हो चुकी हैं।

मजबूरी में लोग वैकल्पिक साधनों का सहारा ले रहे हैं। कोई किराए पर कार बुक कर रहा है तो कोई महंगा खर्च कर फ्लाइट लेने को मजबूर है। सुधीर कुमार ने बताया कि गोरखपुर जाने के लिए उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए 24 हजार रुपये खर्च कर कार बुक करनी पड़ी। वहीं अमर कुमार को आरा जाने के लिए बस की सीट न मिलने पर अगले दिन की बस पकड़नी पड़ी और इसके लिए अतिरिक्त पैसे भी चुकाने पड़े।

23 से 27 तक ट्रेन में टिकट नहीं

23 से 27 अक्टूबर तक अधिकांश ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं है और कई गाड़ियां रिग्रेट श्रेणी तक पहुंच चुकी हैं। यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर अस्थायी इंतजाम किए हैं, जिनमें होल्डिंग एरिया और बैठने की व्यवस्था शामिल है।

25 अक्टूबर की स्थिति (ट्रेन - आरक्षण स्थिति)

रांची–वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस - सीसी – वेटिंग 23/ इसी – वेटिंग 5

रांची–वाराणसी एक्सप्रेस - स्लीपर – वेटिंग 68/ थर्ड एसी – वेटिंग 27

हटिया–पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस - टूएस – रिग्रेट/ स्लीपर – रिग्रेट/ थर्ड ई – रिग्रेट/ थर्ड एसी – रिग्रेट/ सेकंड एसी – रिग्रेट

रांची–पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस - टूएस – वेटिंग 101 / सीसी – वेटिंग 41

रांची–पटना वंदे भारत एक्सप्रेस - सीसी – वेटिंग 50/ इसी– वेटिंग 16

हटिया–इस्लामपुर एक्सप्रेस - स्लीपर – वेटिंग 97/ थर्ड ई – वेटिंग 33 / थर्ड एसी – वेटिंग 60/ सेकंड एसी – वेटिंग 26/ फर्स्ट एसी – वेटिंग 7

मौर्या एक्सप्रेस - स्लीपर – वेटिंग 70/ थर्ड एसी – वेटिंग 92/ सेकंड एसी – वेटिंग 27

वनांचल एक्सप्रेस - स्लीपर – वेटिंग 115/ थर्ड एसी – वेटिंग 54/ सेकंड एसी – वेटिंग 28/ फर्स्ट एसी – वेटिंग 8

राउरकेला–जयनगर एक्सप्रेस - स्लीपर – वेटिंग 40/ थर्ड एसी – वेटिंग 2/ सेकंड एसी – वेटिंग 2

