केरल में बियर की बोतलों से बना क्रिसमस ट्री, त्रिशूर में छिड़ा सियासी संग्राम

डिजिटल डेस्क। देश भर में क्रिसमस की तैयारियों के बीच केरल के गुरुवायूर से एक विवादित मामला सामने आया है। यहां नगर परिषद ने रिसाइकलिंग का संदेश देने के लिए बियर की खाली बोतलों का उपयोग कर एक विशाल क्रिसमस ट्री तैयार किया है। AKG मेमोरियल के पास स्थापित इस ट्री को देखकर कांग्रेस समर्थित यूडीएफ (UDF) ने मोर्चा खोल दिया है।

विपक्ष का विरोध: 'समाज में जाएगा गलत संदेश' स्थानीय निकाय चुनाव के बाद हुई पहली परिषद बैठक में कांग्रेस पार्षद बशीर पूकोडे ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। जॉय चेरियन और एंटो थॉमस जैसे कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि गुरुवायूर एक प्रसिद्ध मंदिर नगरी है, और ऐसी धार्मिक व सांस्कृतिक प्रधानता वाली जगह पर शराब की बोतलों का प्रदर्शन समाज में बेहद गलत संदेश देता है। विपक्ष ने इसे आस्था और मर्यादा के खिलाफ बताया है।