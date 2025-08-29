मेरी खबरें
    उत्तराखंड के टिहरी जिले के कई क्षेत्रों में एकबार फिर बादल फटने की घटना हुई है। गेंवाली भिलंगना गांव में गुरुवार रात बादल फट गया। जिससे एकाएक पहाड़ों से मलबा लोगों की घरों में घुस गया। वहीं चमोली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 09:06:13 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 09:33:52 AM (IST)
    Uttarakhand Cloudburst: उत्तराखंड के इस जिले में फिर फटा बादल, एक दंपती लापता, कई लोग और मवेशी घायल
    उत्तराखंड टिहरी जिले में बादल फटा

    HighLights

    1. उत्तराखंड के टिहरी-गढ़वाल जिले में फिर फटा बादल
    2. कई इलाकों में एक साथ आयी प्राकृतिक आपदा
    3. चमोली में भारी बारिश के कारण नेशनल हाइवे अवरुद्ध

    ब्यूरो, टिहरी-गढ़वाल: उत्तराखंड में प्रकृति का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के टिहरी जिले के गेंवाली भिलंगना गांव में एक बार फिर बादल फटा है। गुरुवार रात हुई इस घटना से इलाके में तबाही मची हुई है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार, इस अपदा में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंची है।

    देवाल में दंपती लापता

    वहीं जिले के देवाल तहसील में भी बादल फटने की सूचना मिली है । जिसमें 2 व्यक्ति तारा सिंह और उनकी पत्नी लापता हो गई हैं। जबकि एक और दंपती घायल हो गया है। साथ ही उनके गोशाला भी मलबे में दबने की जानकारी मिल रही है, जिसमें 15 से 20 जानवार के होने की आशंका है।

    घरों में घुसा मलबा

    मिली जानकारी के अनुसार, टिहरी में ऊपर के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण कलेश्वर में ऊपर पहाड़ से मलबा नीचे आया, जो लोगों के घरों में घुस गया। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का प्रयास जारी है।

    भारी बारिश के कारण नेशनल हाइवे अवरुद्ध

    इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जिस कारण नेशनल हाइवे कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है। भारी बारिश के कारण राजमार्ग नंदप्रयाग, कमेड़ा, भनेरपानी, पागलनाला, जिलासू के पास, गुलाबकोटी और चटवापीपल के पास अवरुद्ध है। मार्ग खोलकर यातायात सूचारू करने के लिए संबंधित टीमें मौके पर कार्यरत हैं।

    राहत और बचाव कार्य जारी

    इस आपदा की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, विद्युत, जल संस्थान, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, वेपकोस, पशु चिकित्सा टीम रिस्पांस हेतु रवाना किया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

