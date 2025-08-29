Uttarakhand Cloudburst: उत्तराखंड के इस जिले में फिर फटा बादल, एक दंपती लापता, कई लोग और मवेशी घायल

ब्यूरो, टिहरी-गढ़वाल: उत्तराखंड में प्रकृति का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के टिहरी जिले के गेंवाली भिलंगना गांव में एक बार फिर बादल फटा है। गुरुवार रात हुई इस घटना से इलाके में तबाही मची हुई है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार, इस अपदा में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंची है।

देवाल में दंपती लापता वहीं जिले के देवाल तहसील में भी बादल फटने की सूचना मिली है । जिसमें 2 व्यक्ति तारा सिंह और उनकी पत्नी लापता हो गई हैं। जबकि एक और दंपती घायल हो गया है। साथ ही उनके गोशाला भी मलबे में दबने की जानकारी मिल रही है, जिसमें 15 से 20 जानवार के होने की आशंका है।

घरों में घुसा मलबा मिली जानकारी के अनुसार, टिहरी में ऊपर के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण कलेश्वर में ऊपर पहाड़ से मलबा नीचे आया, जो लोगों के घरों में घुस गया। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का प्रयास जारी है। गेंवाली भिलंगना में रात्रि में बादल फटने की घटना हुई है। pic.twitter.com/pHUkhyoXl5 — Shivam Yadav (@Shivam28Y1) August 29, 2025 भारी बारिश के कारण नेशनल हाइवे अवरुद्ध इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जिस कारण नेशनल हाइवे कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है। भारी बारिश के कारण राजमार्ग नंदप्रयाग, कमेड़ा, भनेरपानी, पागलनाला, जिलासू के पास, गुलाबकोटी और चटवापीपल के पास अवरुद्ध है। मार्ग खोलकर यातायात सूचारू करने के लिए संबंधित टीमें मौके पर कार्यरत हैं।