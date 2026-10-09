MP को मिला 3000 करोड़ का तोहफा... पीथमपुरा में सन फार्मा लगाएगी मेगा प्लांट, 1750 जॉब्स का वादा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुंबई के होटल द सेंट रेजिस में आयोजित “इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश” के दौरान सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप सांघवी से महत्वपूर्ण चर्चा की। बैठक में मध्यप्रदेश में कंपनी के विस्तार को लेकर कई अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

पीथमपुर सेक्टर-7 में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर फोकस बैठक का मुख्य फोकस पीथमपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड परियोजना रहा। इस दौरान पीथमपुर के सेक्टर-7 में कंपनी की प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और स्थानीय स्तर पर आ रही बाधाओं के निराकरण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक परियोजना स्थल पर जल, बिजली और सड़क जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार निवेशकों को सभी अनुमतियां और सुविधाएं समयबद्ध तरीके से देने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में पीथमपुर परियोजना के प्लॉट हस्तांतरण और पुनः पंजीकरण शुल्क में छूट, कंपनी के नाम को एसपीएलएल से एसपीआईएल करने के लिए सीसीआईपी में आवश्यक संशोधन और परियोजना से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी सहमति बनी। 3000 करोड़ का निवेश, 1750 लोगों को मिलेगा रोजगार सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पीथमपुर में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से ग्रीनफील्ड परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस परियोजना के तहत भारत, अमेरिका, यूरोप और अन्य प्रमुख बाजारों के लिए औषधि फॉर्मुलेशन विनिर्माण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस बड़े निवेश से लगभग 1,750 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिसमें करीब 1,250 प्रत्यक्ष और 500 अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल होंगे।