बिहार में दिनदहाड़े पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से कोच अटेंडेंट का अपहरण, अपराधियों ने ट्रेन रोकी और की फायरिंग, पढ़ें हैरान कर देने वाली खबर

एजेंसी, पटना। बिहार में रेल यात्रियों के बीच शुक्रवार को अफरा-तफरी मच गई, जब दानापुर रेल मंडल के मोकामा-बाढ़ रेलखंड पर दिनदहाड़े पाटलिपुत्र एक्सप्रेस (18622) से कोच अटेंडेंट का अपहरण कर लिया गया। आधा दर्जन अपराधियों ने आउटर सिग्नल को लाल कर ट्रेन को रोक दिया और एसी कोच बी-5 से अटेंडेंट को खींचकर ले गए। भागते समय अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की।

हड़कंप में आया रेलवे प्रशासन घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर अपराधियों की तलाश शुरू की। सूत्रों का कहना है कि इस घटना के पीछे शराब तस्करों का हाथ हो सकता है। हालांकि, आरपीएफ इंस्पेक्टर ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है।