Weather News Today: दिल्ली-यूपी में बढ़ने लगी ठंड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी; 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में सर्दियों की दस्तक के साथ मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में भी ठंड तेजी से बढ़ने लगी है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू-कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी और हल्की बरसात की संभावना जताई गई है।

12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 5 नवंबर तक आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज बर्फबारी होने के आसार हैं।