Weather News Today: दिल्ली-यूपी में बढ़ने लगी ठंड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फबारी; 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में सर्दियों की दस्तक के साथ मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में भी ठंड तेजी से बढ़ने लगी है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू-कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी और हल्की बरसात की संभावना जताई गई है।
12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 5 नवंबर तक आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आज कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज बर्फबारी होने के आसार हैं।
गुजरात और महाराष्ट्र में आज भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और तेज बारिश की संभावना जताई गई है।
यूपी में बढ़ेगा कोहरा, गिरेगा तापमान
उत्तर प्रदेश में मंगलवार सुबह हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया। अब कई जिलों में सुबह कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 8 नवंबर तक यूपी में आसमान साफ रहेगा और अगले एक हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से गिर सकता है।
वैश्विक तापमान पर UNEP की चेतावनी
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य से दूर होती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सभी देश अपने राष्ट्रीय जलवायु संकल्पों को पूरी तरह लागू कर पाते हैं, तो इस सदी में तापमान में 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है।
हालांकि यह अनुमान पिछले वर्ष के 2.6 से 2.8 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दशक में वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर सकता है, जिससे जलवायु संकट और गंभीर हो सकता है।
