    Weather Update: ठंड का प्रकोप शुरू! दिल्ली, MP-CG सहित कई राज्यों में शीतलहर, IMD ने जारी की चेतावनी

    Weather Update: उत्तर और दक्षिण भारत में मौसम ने अलग-अलग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जहां उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है, वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। IMD ने बताया कि दिल्ली, MP, यूपी, CG और बिहार में तापमान गिर रहा है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी लगातार जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 05:55:23 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 05:58:53 PM (IST)
    HighLights

    1. उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी।
    2. दक्षिण भारत में लगातार बारिश का असर।
    3. UP-बिहार में शीतलहर बढ़ने की संभावना।

    डिजिटल डेस्क: देश में मौसम का बदलाव तेज़ी से महसूस (Weather Update) किया जा रहा है। एक तरफ उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की लपेट में है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। IMD ने पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में 18 से 20 नवंबर के दौरान विभिन्न स्थानों पर शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 18 से 22 नवंबर तक समुद्री क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह भी दी है।

    उत्तर भारत में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में सुबह-शाम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है और लोग दिन के समय होने वाली धूप का आनंद लेते दिख रहे हैं। वहीं, दक्षिण भारत पिछले कुछ दिनों से बारिश की मार झेल रहा है, जिससे कई इलाके जलभराव और खराब मौसम की स्थिति से जूझ रहे हैं।


    मध्य प्रदेश में शीतलहर (MP Cold Waves)

    मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 18 नवंबर को शीत लहर से लेकर भीषण शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है और 19-20 नवंबर को कुछ स्थानों पर शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 18-20, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 18 और मध्य महाराष्ट्र में 19 नवंबर को कुछ स्थानों पर शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

    दिल्ली-एनसीआर में मौसम (Delhi Weather Update)

    आईएमडी के अनुसार, 18 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। तापमान में और गिरावट की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

    यूपी का मौसम (UP Ka Mausam)

    उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का असर तेज है। प्रयागराज में सोमवार को सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे प्रदेश में ठंड का यही रुख बरकरार रहेगा। 17 नवंबर को लखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

    बिहार का मौसम (Bihar Weather Forecast)

    बिहार में 18 नवंबर से तापमान में तेज गिरावट की संभावना है। सुबह के समय कई जिलों में शीतलहर का असर महसूस हो सकता है। विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा।

    पहाड़ी राज्यों का मौसम

    जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। 18 नवंबर को इन राज्यों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है।

