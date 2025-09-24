मेरी खबरें
    कांग्रेस की बिहार में 85 साल बाद CWC की बैठक, RJD पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले में दबाव बनाने की रणनीति

    कांग्रेस 85 साल बाद पटना में कार्यसमिति की बैठक करने जा रही है। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और महागठबंधन के नेता शामिल होंगे। बैठक का मकसद शक्ति प्रदर्शन और सीट शेयरिंग को लेकर राजद पर दबाव बनाना है। इसके बाद महागठबंधन एकजुटता दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 10:23:57 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 10:27:27 AM (IST)
    1. पटना में 85 साल बाद कांग्रेस कार्यसमिति बैठक होगी।
    2. राहुल गांधी, खरगे और महागठबंधन नेता शामिल होंगे।
    3. कांग्रेस बैठक से शक्ति प्रदर्शन का संदेश देगी।

    एजेंसी, पटना। कांग्रेस 85 साल बाद बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक करने जा रही है। यह देर शाम पटना के चाणक्य होटल में होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मणिकार्जुन खरगे व महागठबंधन के सभी नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

    दरअसल कांग्रेस इस बैठक के जरिए में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। चुनाव के मौके पर इस बैठक के जरिए कांग्रेस एनडीए के साथ-साथ राजद को भी राजनीतिक संदेश देना चाहती है। इसको सीट शेयरिंग फॉर्मूले में राजद पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

    इस बैठक के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के अन्य नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल, महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एकता दिखाने की कोशिश की जाएगी।

    बैठक से जुड़े लाइव अपडेट (Congress CWC Meeting Live Update)

    बैठक में होंगे ऐतिहासिक निर्णय

    कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह ऐतिहासिक राज्य में ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी (कांग्रेस कार्यसमिति) बैठक है। इसमें ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे।

