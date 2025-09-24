कांग्रेस की बिहार में 85 साल बाद CWC की बैठक, RJD पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले में दबाव बनाने की रणनीति

एजेंसी, पटना। कांग्रेस 85 साल बाद बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक करने जा रही है। यह देर शाम पटना के चाणक्य होटल में होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मणिकार्जुन खरगे व महागठबंधन के सभी नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

दरअसल कांग्रेस इस बैठक के जरिए में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। चुनाव के मौके पर इस बैठक के जरिए कांग्रेस एनडीए के साथ-साथ राजद को भी राजनीतिक संदेश देना चाहती है। इसको सीट शेयरिंग फॉर्मूले में राजद पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

इस बैठक के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के अन्य नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल, महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एकता दिखाने की कोशिश की जाएगी। बैठक से जुड़े लाइव अपडेट (Congress CWC Meeting Live Update) बैठक में होंगे ऐतिहासिक निर्णय #WATCH | Patna, Bihar: Congress leader Pawan Khera says, "This is a historic CWC (Congress Working Committee) meeting in a historic state and historic decisions will be made..." pic.twitter.com/JTiFIYVHjZ — ANI (@ANI) September 24, 2025 कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह ऐतिहासिक राज्य में ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी (कांग्रेस कार्यसमिति) बैठक है। इसमें ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे।