'पाकिस्तानी सेना के PRO जैसी भूमिका निभा रही है कांग्रेस', भाजपा नेता तरुण चुग ने राहुल-खरगे पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और गुजरात के प्रभारी तरुण चुग ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के भीतर पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) की तरह व्यवहार कर रही है और आने वाले चुनावों में जनता वोट की चोट से इसका कड़ा जवाब देगी।

गुजरात दौरे पर पहुंचे तरुण चुघ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर की गई टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस तरह की अमर्यादित भाषा के लिए कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करेगी। चुघ के अनुसार, कांग्रेस की बयानबाजी में राजनीतिक गरिमा पूरी तरह गायब हो चुकी है।