Coronavirus : कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आज भारतीय रेलवे ने एक बड़ी घोषणा की है। इसके अनुसार शनिवार 21 मार्च की रात से रविवार, 22 मार्च की रात 10 बजे तक सारी पैसेंजर ट्रेनों को निरस्‍त कर दिया गया है। कोरोना के संक्रमण से आम जनता को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पैसेंजर ट्रेनों में सामान्‍य रूप से अक्‍सर भीड़ होती है। सारे कोच खचाखच भरे रहते हैं। ऐसे में संक्रमण बहुत घातक रूप ले सकता है। रेलवे के आदेश के अनुसार 21/22 मार्च की रात से लेकर 22 मार्च की रात 10 बजे के बीच चलने वाली यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। हालांकि दिन में 7 बजे के समय पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को अपने गंतव्‍य पर पहुंचने की अनुमति होगी।

यहां आवश्‍यक्‍ताओं को देखा जाएगा

रेलवे ने यह भी व्‍यवस्‍था दी है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और सिकंदराबाद में उपनगरीय रेल सेवाओं को केवल 22 मार्च, रविवार को आवश्यक यात्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चलाया जाएगा, लेकिन इनका संचालन बहुत कम होगा।

उत्त.र पश्चिंम रेलवे से चलने वाली एवं रतलाम मंडल से होकर जाने वाली निम्न गाडि़यॉं 31 मार्च तक निरस्‍‍त

1. 09623 अजमेर बान्द्रा टर्मिनस 22-29 मार्च तक

2. 09622 बान्द्रा अजमेर एक्स प्रेस 23-30 मार्च तक

3. 09721 जयपुर उदयपुर एक्स‍प्रेस 21-31 मार्च तक

4. 09722 उदयपुर जयपुर एक्स‍प्रेस 21-31 मार्च तक

5. 09723 जयपुर बान्द्रा एक्स2प्रेस 25 मार्च से 01 अप्रेल तक

6. 09724 बान्द्रा जयपुर एक्स‍प्रेस 26 मार्च से 02 अप्रेल तक

7. 12963 निजामुद्दीन उदयपुर एक्सजप्रेस 22-31 मार्च तक

8. 12964 उदयपुर निजामुद्दीन एक्ससप्रेस 21-31 मार्च तक

9. 12973 इंदौर जयपुर एक्ससप्रेस 23-31 मार्च तक

10. 12974 जयपुर इंदौर एक्ससप्रेस 22-31 मार्च तक

11. 14801 जोधपुर इंदौर एक्सदप्रेस 21-31 मार्च तक

12. 14802 इंदौर जोधपुर एक्स‍प्रेस 22-31 मार्च तक

13. 19711 जयपुर भोपाल एक्स‍प्रेस 21-31 मार्च तक

14. 19712 भोपाल जयपुर एक्स‍प्रेस 21-31 मार्च तक

प्रधानमंत्री मोदी का है आह्वान

कोरोना के कारण शनिवार रात से रविवार रात तक देश में रेल यातायात ठप रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जनता कफ्र्यू' के पालन के आहवान के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 10 बजे के बीच देश में रेल यातायात को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान पहले से चल रही ट्रेनों को रास्ते के स्टेशनों पर रोक लिया जाएगा और यात्रियों को प्रतीक्षालयों में रखा जाएगा। यही नहीं, इस दौरान मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगरों में लोकल ट्रेनों का संचालन भी अत्यंत सीमित रहेगा।

पहली बार इतनी ट्रेनों को रोका गया है

यह पहली बार हो रहा है कि रेल संचालन इतनी बड़ी संख्या रोका गया है। रेल मंत्रालय की ओर से सभी महाप्रबंधकोंको जारी निर्देश के अनुसार 21-22 मार्च की उक्त अवधि के दौरान कोई भी जोन अपने यहां से कोई ट्रेन नहीं चलाएगा। इसका मतलब हुआ कि देश भर में रोजाना चलने वाली 2400 पैसेंजर ट्रेने तथा 1300 मेल/एक्सप्रेस ट्रेने नहीं चलेंगी। इन ट्रेनों के लिए की गई बुकिंग रद मानी जाएगी और इनका पूरा पैसा यात्रियों को रिफंड किया जाएगा।

Indian Railways: All passenger trains originating between midnight of March 21/22 to 2200 hours of March 22 shall not run. However, the passenger train services already on run at 0700 hours on the day will be allowed to run to the destinations. https://t.co/EUcOgOO3C8

— ANI (@ANI) March 20, 2020