गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पर पकड़ लेती है पुलिस, तो क्या करना चाहिए? जानें सारे नियम कानून

डिजिटल डेस्क। यह मॉडर्न जमाना है। लड़के-लड़कियां एक-साथ पढ़ते हैं और नौकरियां करते हैं। वह दोस्त बनते हैं। साथ में बाहर घूमने, फिल्म देखने या होटल में ठहरने जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि पुलिस होटल या पार्क में बैठे कपल्स को डांट देती है या पकड़ लेती है।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस के पास वाकई अधिकार हैं कि वह सिर्फ इसलिए किसी कपल को गिरफ्तार करे, क्योंकि वे शादीशुदा नहीं हैं या साथ में घूम रहे हैं? आइए जानते हैं कि भारत का कानून इस बारे में क्या कहता है? क्या पुलिस कपल्स को पकड़ सकती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Right to Privacy) का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बालिग व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है।

वह वह शादीशुदा हो या नहीं। अगर, दो बालिग आपसी सहमति से साथ घूम रहे हैं या किसी होटल में ठहर रहे हैं, तो यह पूरी तरह कानूनी है। पुलिस या कोई तीसरा व्यक्ति इसमें दखल नहीं दे सकता, जब तक कि कोई अपराध न हुआ हो।