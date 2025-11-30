सुबह 4 बजे आया कोर्ट का फैसला, पंजाब के तरनतारन में पहली बार आधी रात खुली रही अदालत, कंचनप्रीत रिहा

धर्मवीर मल्हार, तरनतारन। शनिवार की रात प्रदेश की तरनतारन अदालत के लिए एक ऐतिहासिक रात बन गई। पहली बार यहां किसी मामले की सुनवाई आधी रात तक चली। रात 2 बजे तक चली सुनवाई के बाद सुबह 4 बजे फैसला आया।

यह मामला तरनतारन उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल की उम्‍मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत की गिरफ्तारी से जुड़ा था। इसमें कंचनप्रीत को आखिर राहत मिली और कोर्ट ने उसे रिहा करने के लिए आदेश दिये। पुलिस की ओर से शुक्रवार को गिरफ्तार की गई तरनतारन उपचुनाव में शिअद उम्मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत कौर का मामला शनिवार को उस समय चर्चा का विषय बन गया जब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को गलत करार दे दिया।

रात 9:40 बजे अदालत में शुरू हुई थी सुनवाई रात करीब 9:40 बजे अदालत में शुरू हुई सुनवाई देर रात दो बजे तक चली। तड़के सुबह चार बजे अदालत का निर्णय आया और कंचनप्रीत को रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अदालत को आदेश दिया कि वह रात को ही इस मामले की सुनवाई करे कि उसे रिमांड पर दिया जा सकता है या नहीं। सुनवाई के दौरान शिअद के पांच वकील कंचनप्रीत के बचाव पक्ष के रूप में मौजूद थे, जबकि सरकार की ओर से चंडीगढ़ से डिप्टी एडवोकेट जनरल विशेष रूप से रात को ही अदालत पहुंचे थे। चार केस दर्ज हुए थे हाल ही में तरनतारन विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की ओर से प्रत्याशी बनाई गई सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत के खिलाफ उपचुनाव के दौरान पुलिस ने करीब चार केस दर्ज किए थे। इनके खिलाफ कंचनप्रीत ने स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल की थी।