    सुबह 4 बजे आया कोर्ट का फैसला, पंजाब के तरनतारन में पहली बार आधी रात खुली रही अदालत, कंचनप्रीत रिहा

    कोर्ट ने तरनतारन के इलाका मेजिस्ट्रेट-कम-जेएमआइसी (पंकज वर्मा) को आदेश दिया कि रात को ही सुनवाई करके फैसला लिया जाए कि रिमांड देना है या नहीं। शिअद की तरफ से दीपक अरोड़ा, गौरवदीप सिंह वल्टोहा ने दैनिक जागरण को बताया कि हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस राजेश भारद्वाज ने कंचनप्रीत कौर रंधावा के खिलाफ गैर-जमानती धाराएं लगाने की कार्रवाई को गलत करार दिया है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 04:53:52 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 05:08:31 AM (IST)
    कंचनप्रीत को देर रात मिली कोर्ट से राहत।

    HighLights

    1. तरनतारन में पहली बार किसी केस को लेकर रात तक तक हुई सुनवाई।
    2. हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को गलत बता कोर्ट को रात को सुनवाई का कहा था।
    3. बचाव पक्ष के पांच वकीलों और डिप्टी एडवोकेट जनरल ने पेश की दलीलें।

    धर्मवीर मल्हार, तरनतारन। शनिवार की रात प्रदेश की तरनतारन अदालत के लिए एक ऐतिहासिक रात बन गई। पहली बार यहां किसी मामले की सुनवाई आधी रात तक चली। रात 2 बजे तक चली सुनवाई के बाद सुबह 4 बजे फैसला आया।

    यह मामला तरनतारन उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल की उम्‍मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत की गिरफ्तारी से जुड़ा था। इसमें कंचनप्रीत को आखिर राहत मिली और कोर्ट ने उसे रिहा करने के लिए आदेश दिये।

    पुलिस की ओर से शुक्रवार को गिरफ्तार की गई तरनतारन उपचुनाव में शिअद उम्मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत कौर का मामला शनिवार को उस समय चर्चा का विषय बन गया जब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को गलत करार दे दिया।


    रात 9:40 बजे अदालत में शुरू हुई थी सुनवाई

    रात करीब 9:40 बजे अदालत में शुरू हुई सुनवाई देर रात दो बजे तक चली। तड़के सुबह चार बजे अदालत का निर्णय आया और कंचनप्रीत को रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अदालत को आदेश दिया कि वह रात को ही इस मामले की सुनवाई करे कि उसे रिमांड पर दिया जा सकता है या नहीं। सुनवाई के दौरान शिअद के पांच वकील कंचनप्रीत के बचाव पक्ष के रूप में मौजूद थे, जबकि सरकार की ओर से चंडीगढ़ से डिप्टी एडवोकेट जनरल विशेष रूप से रात को ही अदालत पहुंचे थे।

    चार केस दर्ज हुए थे

    • हाल ही में तरनतारन विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की ओर से प्रत्याशी बनाई गई सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत के खिलाफ उपचुनाव के दौरान पुलिस ने करीब चार केस दर्ज किए थे। इनके खिलाफ कंचनप्रीत ने स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल की थी।

  • कोर्ट ने कंचनप्रीत को अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस जांच में पेश होने के लिए कहा था। शुक्रवार को कंचनप्रीत जब जांच में शामिल होने के लिए मजीठा थाने पहुंची तो छह घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

  • पुलिस ने उसके पति विदेश में रहते अमृतपाल के खिलाफ चुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाने के आरोप में दर्ज मामले में शुक्रवार को ही नामजद कर गिरफ्तारी दिखाई।

    • यह है पूरा मामला

    विधानसभा हलका तरनतारन के उपचुनाव दौरान थाना झब्बाल की पुलिस द्वारा शिअद प्रत्याशी सुखविंदर कौर रंधावा के दामाद अमृतपाल सिंह बाठ के खिलाफ वोटरों को धमकाने बाबत मुकदमा नंबर 208 दर्ज किया गया था। इसमें एक अज्ञात का भी उल्लेख है। इस मामले में अमृतपाल सिंह बाठ की पत्नी कंचनप्रीत कौर रंधावा को शुक्रवार की शाम थाना मजीठा से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शिअद के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

