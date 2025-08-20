मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सी.पी. राधाकृष्णन ने भरा उपराष्ट्रपति का नामांकन... PM Modi, अमित शाह सहित NDA के सभी दल रहे मौजूद

    सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 11:28:26 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 11:44:00 AM (IST)
    सी.पी. राधाकृष्णन ने भरा उपराष्ट्रपति का नामांकन... PM Modi, अमित शाह सहित NDA के सभी दल रहे मौजूद
    सीपी राधाकृष्णन ने भरा नामांकन। (फोटो- एजेंसी)

    डिजिटल डेस्क। सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। राधाकृष्णन के नामांकन से एनडीए खेमा पूरी तरह एकजुट दिखाई दिया।

    ओबीसी समुदाय से आने वाले नेता हैं सीपी राधाकृष्णन

    सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ। वह ओबीसी समाज से आते हैं। एनडीए के पास संख्याबल है। ऐसे में उनका उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाना तय है। इस प्रकार वह तमिलनाडु से आने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। उन्होंने 1998 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। 2023 में झारखंड के राज्यपाल चुने गए थे। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।

    महात्मा गांधी व बाबा साहेब को अर्पित की पुष्पांजलि

    नामांकन भरने से सीपी राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, राम मोहन नायडू किंजरापु. एल मुरुगन और भाजपा नेता विनोद तावड़े की मौजूद रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.