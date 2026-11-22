डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शनिवार को अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है। भाजपा में शामिल होने से पूर्व चहल ने ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य से भेंट की।

ओबीसी मोर्चा में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भाजपा द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, संगठन का विस्तार करते हुए कई वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की कमान दी गई है। इनमें असम से जोगेन मोहन, ओडिशा से ममता मोहंता, उत्तर प्रदेश से संगम लाल गुप्ता और संगीता बलवंत बिंद, महाराष्ट्र से बबनराव रावजी चौधरी, दिल्ली से सत प्रकाश राणा तथा बिहार से अर्जुन साहनी के नाम शामिल हैं।