Cyclone Mountha: भारत के इन राज्यों में 'मोंथा' ने मचाई तबाही, दिल्ली-यूपी में भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात ‘मोंथा’ का असर अब पूरे उत्तर भारत तक दिखाई देने लगा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाने के बाद इस तूफान का प्रभाव दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है।

राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और हल्की बारिश व सर्द हवाओं के कारण ठंड की दस्तक महसूस की जा रही है। दिल्ली-NCRऔर यूपी में बारिश की संभावना मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर और यूपी के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजस्थान और यूपी में बारिश का अलर्ट IMD ने चेतावनी दी है कि 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यनम में भी हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने का अनुमान है।

फसलों को हुआ भारी नुकसान हालांकि चक्रवात ‘मोंथा’ अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसका असर कई राज्यों में जारी है। ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश, बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धान की फसल गिर गई है, जबकि आलू और सब्जियां पानी में सड़ने लगी हैं। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार-झारखंड में बारिश का असर बिहार के गया, पटना, नालंदा, औरंगाबाद, सीवान और पूर्वी चंपारण में बारिश दर्ज की गई। गया के डोभी में राज्य की सबसे ज्यादा 72 मिमी वर्षा हुई। वहीं, झारखंड में रांची, गुमला, लोहरदगा और हजारीबाग जिलों में बारिश का दौर जारी है।